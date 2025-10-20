El Gobierno de Ayuso pide a Pilar Alegría que estudiantes de 3º de Matemáticas e Ingeniería puedan dar clase en colegios

La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central que modifique la normativa para poder incrementar los maestros y profesores cualificados que puedan enseñar Matemáticas en colegios e institutos. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha enviado un escrito a la ministra de Educación Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, en el que concreta la solicitud formal

En un encuentro informativo para abordar los asuntos más destacados del inicio de curso 2025/26, Viciana ha explicado que esta decisión se enmarca en el Plan de Rescate de las Matemáticas anunciado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el pasado Debate del estado de la región. Esta estrategia ya se está desplegando en los centros educativos madrileños y tiene un doble objetivo: elevar el nivel de los alumnos y revertir el déficit estructural de docentes de esta materia que afecta a toda España y también a nivel europeo.

En la misiva, Viciana exhorta a la ministra a adoptar todas las disposiciones normativas a su alcance para revertir la falta de profesores en esta materia, fundamental para el desarrollo educativo de los alumnos. En este sentido, reclama que los docentes puedan ejercer sin el máster habilitante, algo que ya se permitió durante la pandemia con buenos resultados, y que se permita a los estudiantes a partir de 3º de Matemáticas e Ingenierías dar clase en institutos, una medida excepcional que también debe extenderse a los profesores jubilados que deseen volver a las aulas para transmitir sus conocimientos a los escolares.

A la espera de la respuesta del Ministerio, el consejero ha subrayado que su departamento sigue avanzando en todos los puntos del plan que están en manos del Ejecutivo regional. Así, ya se han tomado las medidas oportunas para que los titulados universitarios en cualquier ingeniería y otras carreras de ciencias puedan ser candidatos a participar en el listado de profesores interinos de las listas permanentemente abiertas para cubrir las necesidades puntuales que planteen los distintos centros educativos.



Además, los cinco Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) y el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE) cuentan ya en su programación con cursos sobre didáctica de las Matemáticas para reforzar la formación de todos los docentes que las imparten en las etapas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Por su parte, todos los centros sostenidos con fondos públicos recibirán en los próximos días las guías para facilitar el repaso continuado de la materia, adaptadas a los conocimientos exigidos en cada etapa y curso, y ya tienen las instrucciones para que sus alumnos dediquen diez minutos diarios a la práctica del cálculo mental.