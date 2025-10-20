La oposición en bloque critica el quinto viaje de Ayuso a EEUU: "Es la segunda vez que celebra su cumpleaños allí"

La oposición en bloque ha criticado duramente este jueves el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Austin (EEUU). Desde Más Madrid a Vox han arremetido contra Isabel Díaz Ayuso. "Es la segunda vez que Ayuso celebra su cumpleaños en Estados Unidos", ha señalado la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.

La jefa del Ejecutivo regional emprendía su quinto viaje institucional a Estados Unidos este jueves para reunirse con empresas tecnológicas, el alcalde de la ciudad, la Universidad de esta localidad texana y asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, en el Circuito de Las Américas de Austin.

"Sale carísimo a los madrileños", ha apuntado Mar Espinar, que ha sembrado la duda acerca de quién le ha invitado al circuito de Fórmula 1 o sobre si ha ido acompañada por "algún ciudadano particular", en relación a Alberto González Amador.

Más Madrid, por su parte, ha ido más lejos y ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) con la que buscarán que la Asamblea pida a la Comunidad que haga un informe público previo a cada viaje institucional internacional de altos cargos con el objetivo del viaje, los costes previos y las personas trasladadas. También plantean una evaluación pública posterior a cada viaje que valore con criterios objetivos el cumplimiento de los objetivos y beneficios para el conjunto de la ciudadanía.

"Los únicos beneficios que tienen esos viajes es a ella misma. Esa es la duda que tenemos porque de inversiones en Madrid no lo tenemos muy claro", ha lanzado su portavoz, Manuela Bergerot, quien considera, como Espinar, que en esta ocasión lo que se ha hecho es "pagar la fiesta de cumple a la presidenta". Ayuso está en política para "disfrutar de los chalets, de los áticos y de los viajes que nunca tendría de otra manera", ha sentenciado.

A las críticas de la izquierda se ha unido también Vox. Su labor es "mucho más importante en Madrid que en el extranjero, sobre todo a la luz de la agenda que se publica de los mismos", ha señalado su portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna.

El PP ha reivindicado la agenda de la presidenta con las reuniones con Amazon o Cisco de las que salen, entre otros, un acuerdo para poder formar a 50.000 jóvenes de la región y profesores de FP en Inteligencia Artificial. "Por supuesto, también se ha visitado el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, en Austin, Texas, menos de un año antes de que se celebre por primera vez en décadas el Gran Premio de España de Fórmula 1 en la ciudad de Madrid", ha remarcado Carlos Díaz Pache que ha presentado como contrapunto los que realiza el presidente del Gobierno, que viaja al extranjero "para rendir pleitesía a dictadores muertos" o para "celebrar Bollywood en la India".

Pache ha indicado, sobre la propuesta de Más Madrid, que "cada euro" gastado de la Comunidad de Madrid se audita y ha preguntado si lo que buscan es "quitarle competencias" a la Intervención General de la Comunidad de Madrid o al Tribunal de Cuentas. Ya se hace una "memoria previa y posterior" de los gastos, ha subrayado.