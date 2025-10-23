Almeida baja el IBI en Madrid por quinto año consecutivo

Por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento de Madrid bajará el tipo general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 0,428% al 0,414%, lo que permitirá a los madrileños pagar 30,8 millones de euros menos en 2026 respecto al ejercicio anterior. La medida beneficiará a 2,27 millones de recibos, incluyendo familias, clases medias, autónomos y pequeños y medianos empresarios.

"Quiero resaltar que desde que Martínez-Almeida es alcalde hemos bajado el tipo del IBI un 20%. Por el IBI los madrileños se ahorran 211 millones solo en el año 2026 por las sucesivas bajadas que hemos realizado", ha destacado este jueves la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, al anunciar la rebaja durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Según han destacado desde el propio Consistorio, desde 2019, su política fiscal ha supuesto un ahorro acumulado de 1.280 millones de euros. Con la bajada, Madrid se mantiene como la tercera capital de provincia de régimen común con el tipo general del IBI más bajo de España, solo por detrás de Santander y Zaragoza, que aplican el mínimo legal del 0,400%.

Además de favorecer a viviendas, la bajada afectará también a 95.500 inmuebles comerciales, 30.000 oficinas, 11.000 locales industriales y 8.000 de ocio. "Cuando se critica o se dice que estas bajadas afectan mayoritariamente a los ricos, creo que es importante poner de manifiesto que el 79% de los inmuebles a los que beneficia esta bajada corresponden a inmuebles por debajo de 150 mil euros", ha precisado la delegada.

En cifras, el recibo medio del IBI urbano para una vivienda de valor catastral medio de 119.770 euros descenderá a 474 euros. En comparación, si se aplicara el tipo vigente en 2019 (0,510%), el coste habría sido de 584 euros, lo que representa un ahorro de 110 euros por inmueble y más de 500 euros acumulados en siete años.

Se mantendrán a su vez las bonificaciones para familias numerosas de hasta el 90%, que beneficiarán a más de 36.449 familias. También se reforzará el apoyo a negocios centenarios, incrementando su bonificación del 50% al 95% en el IBI.