Ataque gratuito de Más Madrid a Morante de la Puebla en un debate sobre inmigración: "Xenófobo, machista, homófobo"

El PP en la Asamblea de Madrid presentó este jueves una iniciativa sobre inmigración, que fue apoyada por Vox, para solicitar al Gobierno central "recuperar el control de fronteras", combatir mafias y hacer pruebas de edad de los menores extranjeros no acompañados para determinarla en un "máximo de 48 horas".

Se trataba de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por los populares con la que se insta al Gobierno de España a recuperar el control de las fronteras, combatir a las mafias, garantizar retornos efectivos, que la Unión Europea dote a la frontera sur de más medios, la pérdida de residencia automática cuando un inmigrante incurra en delitos graves, garantizar la determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados en un plazo máximo de 48 horas, promover el retorno y la reagrupación familiar, mejorar la coordinación y cerrar los tres "macrocampamentos" estatales ubicados en la región.

Por otro lado, pide a la Comunidad de Madrid manifestar su oposición a la reubicación "forzosa" de cualquier inmigrante que haya entrado "ilegalmente" en España y trabajar para que la nacionalidad española sea "la culminación de un proceso de integración lingüística, cultural y económica que refuerce nuestro proyecto común".

Para defenderla ha tomado la palabra el diputado Rafael Núñez, quien es también coordinador de Migración en el PP nacional. Ha cifrado en casi 10 millones los residentes en España que "nacieron en el extranjero", lo que implica que "casi el 20% de la población en España ha nacido fuera de España". "La población de origen nacional, disminuye de manera constante. En España hay más marroquíes que asturianos", ha lanzado Núñez Huesca, que ha defendido que "España tiene unos valores compartidos desde Cádiz hasta La Coruña" y tiene derecho a preservarlos.

"La diferencia entre un Estado plural y un Estado multicultural es que en el Estado plural, que es el que vivimos, hay una ley común a todos. Y en el multiculturalismo, cada raza, cada etnia, cada religión responde a una ley concreta. Son sociedades yuxtapuestas, ajenas las unas a las otras, y yo, señorías, no quiero eso para mi país", ha defendido el diputado popular, que concluyó lanzando un mensaje para los inmigrantes.

"El Partido Popular quiere decirle algo a los inmigrantes ilegales que vienen a alterar nuestra convivencia: no sois bienvenidos; y este partido también tiene un mensaje para todas las personas que sí respetan los cauces legales, que han demostrado con hechos su voluntad de integrarse que respetan las normas, que acatan las leyes y que asumen como propia la Constitución Española, a estos inmigrantes, a los que están dispuestos a compartir una historia, unos valores y un destino, a todos ellos les decimos que estamos encantados de participar juntos en este proyecto común que es España".

Por parte de Más Madrid ha tomado la palabra Hugo Martínez Abarca, quien ha cargado contra las iniciativas xenófobas del PP y Vox que "van profundamente contra nuestra cultura". Y es precisamente sobre el concepto de cultura sobre el que ha girado buena parte de su discurso. "Ustedes lo que están haciendo es importar las doctrinas de Trump". Y es que "dicen desde julio una barbaridad que es muy reveladora porque ni siquiera es novedosa, es esto de ‘el inmigrante que venga que se adapte a nuestra cultura’, ¿qué es eso de nuestra cultura? No existe nuestra cultura", ha lanzado Martínez Abarca.

En este sentido, el diputado de Más Madrid le ha espetado a Núñez Huesca que "tiene la misma cultura que Alvise Pérez y que Trump. Yo no, yo pertenezco a otra cultura". En este punto, Martínez Abarca ha lanzado un ataque gratuito al torero José Antonio Morante Camacho (Morante de La Puebla). "Lo que pasa es que ustedes piensan que hay un español de bien, un español rancio, pues eso, un Morante de la Puebla, xenófobo, machista, homófobo, que responde a su patrón".

Núñez Huesca le replicaría después así: "Señor Martínez Abarca, siempre con este discurso inflamado, hiperbólico, agresivo... Le voy a decir una cosa, desde que ustedes, desde que Podemos apareció en la política española, la política española es mucho peor. Dice que yo digo estupideces aquí, el único que dice estupideces es usted", pero "es interesante responder a la pregunta; cuando el señor Martínez Abarca dice, ¿pero cuál es nuestra cultura? ¿qué cultura tenemos en común? Pues se lo voy a decir, entre otras, la igualdad estricta entre el hombre y la mujer. Esa es parte de la cultura española, señoría".

Vox había presentado una serie de enmiendas al texto de los populares que fueron rechazadas. "No quieren que las votemos. Son enmiendas diseñadas para que no se voten, con el único objetivo de fotografiar esa imagen (la del panel de votación) y poder decir que solo queda Vox. Adelante con ello, las estrategias funcionan hasta que dejan de funcionar".

Eran estas: repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra Nación; deportación inmediata de los inmigrantes legales que cometan delitos y de todos aquellos que pretendan imponer el islamismo; remigración de todos los inmigrantes que hayan venido a España a vivir del esfuerzo de los demás y que supongan un lastre para nuestro estado del bienestar; revocación de la nacionalidad y expulsión a los nacionalizados que cometan delitos graves o traten de imponer el islamismo.