La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado por los micrófonos de esRadio en el programa especial de La Noche de Cuesta para hablar de la actualidad y para desgranar parte del programa que el Partido Popular llevará a cabo si desaloja a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Ayuso ha asegurado que "hay que reformar tanto en este país, rehacer tantas cosas en tantos aspectos" y se ha puesto a detallarlas entre los aplausos del público que llenaba el recinto.

Entre ellas, leyes ideológicas sectarias que están hundiendo las empresas, reformas profundas para hacer más competitivas a las pymes que ya no aguantan más" y ha seguido: "pinganillos del Congreso, ¡fuera!; Ley de Memoria Democrática, ¡fuera!; el estatuto del becario, ¡fuera!, porque a este paso van a dejar este país sin becarios".

Aludiendo a Benito Pérez Galdós ha dicho que la situación de España "es como los Episodios Nacionales" y que es mucho "lo que hay que derogar y lo que hay que rehacer y reconstruir por el bien de todos y para todos", ha concluido la presidenta regional.