Las Rozas se convierte en plató de cine: "El único municipio de Madrid con regulación para rodajes"

Silvia del Castillo, directora general de Turismo de Las Rozas, ha estado en el programa especial de La noche de Cuesta, de esRadio, que se ha celebrado este miércoles en directo desde el HUB232 de Las Rozas. La directora ha destacado el turismo cinematográfico de la ciudad, "una de las apuestas por las que está trabajando el Ayuntamiento", ha explicado.

Las Rozas, ha asegurado, "era un destino muy demandado para rodajes cinematográficos y televisivos", motivo por el que aprobaron una ordenanza pionera. "Somos el único municipio de la Comunidad de Madrid con una regulación específica para rodajes, buscando el equilibrio entre apoyar la industria audiovisual y minimizar las molestias a los vecinos", ha explicado.

Turismo de pantalla y promoción internacional

Del Castillo celebra que series internacionales como The Walking Dead hayan rodado en el municipio: "La última temporada se ha grabado en España y han rodado en Las Rozas, en nuestro puente del Retamar". De hecho, la directora ha destacado que el llamado "turismo de pantalla" está en auge, porque "la gente quiere ver los sitios donde están sus actores y series favoritas".

Sobre la nueva web turística, Visit Las Rozas, del Castillo ha señalado que "queremos que los vecinos se vean beneficiados del turismo de compras y que los hosteleros noten esa repercusión". Con más de "cinco millones de visitantes al año" en Las Rozas Village, el reto es que esos visitantes "también conozcan nuestra oferta cultural, ferial y gastronómica".

Naturaleza y turismo familiar

"La mitad del suelo está protegido, estamos entre dos parques naturales", ha recordado Del Castillo. Un entorno ideal para "rutas de senderismo, paseos en bici y actividades para toda la familia". En su opinión, Las Rozas ofrece "seguridad, cercanía y calidad de vida", algo que la pandemia ayudó a redescubrir: "Nos hizo ver que cerca de casa hay muchas más cosas".

Por otro lado, Del Castillo ha subrayado la colaboración público-privada con ejemplos como el Karting de Carlos Sainz, el túnel del viento más alto de Europa o el Museo del Ferrocarril. "Es una oferta para toda la familia, desde lo más atrevido hasta lo más cultural", ha afirmado. Además, ha recordado que el llamado "orgullo roceño" forma parte del carácter local: "Ese sentimiento de permanencia, de vivir en Las Rozas y presumir de ello".