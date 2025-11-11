El 'show' de Greenpeace a 30 metros de altura en Madrid: "El planeta, en la cuerda floja"

Uno de los autoproclamados ecologistas ha buscado su momento de gloria con una puesta en escena de lo más arriesgada. Así las cosas, el individuo en cuestión ha recorrido una cinta suspendida a 30 metros de altura en pleno centro de Madrid (concretamente en Plaza de España) junto con una pancarta con la inscripción 'El planeta, en la cuerda floja', para demandar lo que califican de "justicia climática". Con esta acción, la organización Greenpeace persigue su cuota de protagonismo a las puertas del inicio de la Cumbre del Clima, que arranca hoy en Brasil. Aseguran que se trata de "una oportunidad única" para frenar el cambio climático, por lo que exigen a los gobiernos reunidos en Brasil "fechas para el fin del uso del carbón, gas y petróleo, nuevos impuestos a la industria fósil y un plan para acabar con la deforestación antes de 2030".

Como es habitual ante la celebración de una Cumbre del Clima, desde la organización destacan en un comunicado que la 30ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará hasta el 21 de noviembre de 2025 en Belém, corazón de la Amazonía brasileña, llega "en un momento crítico para la acción climática mundial". En definitiva, y nunca mejor dicho, nada nuevo bajo el sol.

Para Greenpeace, "el Gobierno de España debe liderar una postura ambiciosa y valiente en esta COP, sin ceder ante los pasos en falso del retardismo climático de la Unión Europea o el negacionismo global de líderes como Donald Trump, que pueden precipitar al planeta al abismo del cambio climático".