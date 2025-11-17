Al menos 24 heridos, dos de ellos graves, al chocar un autobús, un camión y una furgoneta en la A-6

En torno a las 8:30 horas de este lunes, un camión, una furgoneta y un autobús en el que viajaban 33 personas han chocado por alcance en el kilómetro kilómetro 37 de la A-6, a la altura de la localidad madrileña de Collado Villalba. Como consecuencia del impacto, un total de 24 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave.

Se trata del conductor del camión y de una pasajera del autobús, que han sido estabilizados y trasladados a centros hospitalarios por los servicios de emergencias.

Además, el Summa 112 ha atendido a otros cuatro heridos de carácter moderado, entre ellos el conductor de la furgoneta y tres viajeros del autobús. En el lugar del accidente también han sido evaluadas otras 18 personas que presentaban heridas de carácter leve, todas ellas adultas.

ℹ️ Accidente de tráfico en la autovía A-6 km 38 sentido salida de Madrid, con varios vehículos ligeros y pesados implicados. Rogamos especial precaución si va a circular por la zona. ⚠️ pic.twitter.com/W0hvxDdpWr — Protección Civil Collado Villalba (@protecvillalba) November 17, 2025

El accidente también ha necesitado de la ayuda de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, al haber quedado atrapadas diferentes víctimas tanto en el camión como en el autobús.

Heridas 24 personas, dos de ellas graves, en un accidente múltiple en la A-6 https://t.co/ISffA35UEZ pic.twitter.com/UoZ1smuXYH — Europa Press TV (@europapress_tv) November 17, 2025

El suceso se ha producido en sentido salida de Madrid. Los equipos de emergencias continúan atendiendo allí a varios heridos. Mientras, la circulación en los kilómetros previos se encuentra ralentizada, pese a que la Guardia Civil ha conseguido ya reabrir un carril al tráfico.