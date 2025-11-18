Amaia, Dellafuente, Israel Fernández y Yerai Cortés actuarán gratis en Sol

Más de 15.000 personas llenarán la Puerta del Sol de Madrid este miércoles 19 de noviembre para escuchar a Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés en un concierto organizado por Apple con motivo de sus 40 años en España.

Con el título El encuentro, el acto promovido por la tecnológica con la colaboración de Little Spain será "un homenaje a la cultura y la creatividad española". La entrada al concierto, previsto entre las 20:00 y las 21:00 horas, será libre y gratuita.

Para que la mayoría de asistentes puedan disfrutar del mismo, la compañía ha diseñado un escenario de grandes dimensiones frente a su mítica tienda ubicada en la plena plaza de Sol.

Lo que Apple no ha detallado es el formato exacto del espectáculo, sin concretar si los artistas actuarán de forma independiente, compartirán escenario o alternarán ambas opciones durante la hora prevista de concierto. Lo que sí está claro es que será la primera vez que los cuatro coincidan en un mismo escenario.