Sánchez planta una lona en catalán en la Gran Vía por los 50 años de la muerte de Franco

El Gobierno ha colgado en el número 65 de la Gran Vía de Madrid una enorme lona en catalán que proclama "poder posar un anunci en català enmig de la Gran Vía" —"poder poner un anuncio en catalán en medio de la Gran Vía"—. El mensaje forma parte del despliegue de más de cien actos que Pedro Sánchez anunció hace meses por los 50 años de la muerte de Franco, bajo el lema "España, 50 años en libertad".

Junto a la lona, las pantallas del Palacio de la Prensa y del Teatro Capitol, en la misma calle, se han encendido con mensajes aún más sintéticos. "Poder ser juez como tu padre. Poder ser juez aunque tu padre no lo sea", se lee en una de ellas. En otra: "Poder ser de izquierdas. Poder ser de centro. Poder ser de derechas". Y más: "Poder casarte para toda la vida. Poder divorciarte todas las veces que quieras". Todas las piezas cierran con la misma firma, eslogan de la campaña: "La democracia es tu poder".

Si has pasado por la Gran Vía de Madrid, habrás podido ver los primeros mensajes de la campaña que celebra los 50 años de libertad en España. No te lo pierdas, esto solo es el principio. #LaDemocraciaEsTuPoder pic.twitter.com/QDX6BEDBmN — España en Libertad (@50enLibertad) November 17, 2025

Desde el Gobierno, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido la colocación de la lona porque "este país tiene lenguas cooficiales establecidas por los estatutos autonómicos, como la propia Constitución". Opina por ello que "no se entiende la crítica" de varios dirigentes del Partido Popular.

Según ha explicado el ministro, los mensajes aparecerán también "en gallego, en euskera, en catalán y en castellano" y estarán repartidos por distintos puntos del país para reflejar lo que considera "la realidad plural, diversa y magnífica que tiene nuestro país, sus acervos y sus lenguas".

También el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha colgado en redes sociales una imagen admirando la pancarta. En respuesta a la instantánea, un usuario aclaraba que el "problema" no es ver un anuncio en catalán en Madrid, sino "intentar colocar un cartel en español en algunas zonas de Barcelona".

En otra línea, otro usuario le ha recriminado que celebre dicha lona mientras "en Cataluña multas a los que no rotulan su negocio en catalán y niegas a los padres un mínimo de 25% de castellano para sus hijos en las escuelas". Además, varios le han recordado que no es la primera vez que se ve algo así en la capital. De hecho, escribía uno, "siempre ha sido posible, incluso tú mismo pusiste una en abril".

Por su parte, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha sido uno de los primeros en criticar la iniciativa tirando de ironía: "¡Venga, venga! que los madrileños voten al PSOE en Madrid".