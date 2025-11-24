Almeida: "En los mismos caseríos donde Otegi decidía a quién se asesinaba, se decidió el Gobierno de España"

Pedro Sánchez y Santos Cerdán se reunieron en secreto con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018 en un caserío situado en el País Vasco, según publicó El Español en exclusiva este fin de semana.

El Gobierno, con el presidente a la cabeza, han querido desmentir con rotundidad esta información. "Eso es mentira", ha afirmado Sánchez desde Angola, donde asiste a la Cumbre Unión-Africana-Unión Europea. Ministros como Óscar López – que en los últimos días ejerce como principal espada del jefe del Ejecutivo- también han negado la existencia de esta reunión. Pero Koldo García, que ejerció de chófer en aquel encuentro, la ha confirmado. "Es verdad lo publicado por El Español, yo no puedo desmentirlo bajo ningún concepto".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que este mismo domingo se pronunció a través de las redes sociales, ha señalado este lunes que "se corrobora y queda claro que ETA ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez". Isabel Díaz Ayuso se malicia que no es únicamente esa reunión, "seguramente sean muchas a lo largo del tiempo, a espaldas de los ciudadanos".

Y de ahí la "obsesión de Bildu con la memoria histórica, con dividirnos en bandos a todos los españoles, ir contra nuestra democracia. Todo estaba en ese pacto, y creo que no hay nada más miserable que deberle el Gobierno de la Nación a Bildu". "Expulsaron a Rajoy con ese pacto culto que se firmó con Bildu, sin luz ni taquígrafos".

Queda claro: ETA ha entregado la Legislatura a Pedro Sánchez. pic.twitter.com/chCjSOCh3r — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 24, 2025

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha salido este lunes a valorar esta reunión secreta y ha lamentado que "en los mismos caseríos donde Otegi y sus compinches decidían a quién se asesinaba y a quién se secuestraba, se decidió el Gobierno de España". Lo ha hecho con la convicción de que esta revelación termina de desmontar el relato que durante años mantuvo Sánchez, cuando "juraba y perjuraba" que jamás pactaría con Bildu.

Según el edil, la cita se habría producido a la vez que "se estaba desarrollando una trama de corrupción masiva y galopante", lo que, a su juicio, evidencia que la moción que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa no se orquestó "para sustituir la corrupción de un gobierno, sino para seguir pudiendo corromper".

En alusión al papel del empresario Antxon Alonso —al que El Español se refiere como el organizador de la reunión—, Almeida ha recordado que aunque Sánchez aseguró en el Senado no conocerle "de absolutamente nada", ahora resulta "difícil" sostener esa versión "cuando actuó como intermediario y está vinculado a una organización criminal de acuerdo con la instrucción judicial".

Así, Almeida ha insistido en varias ocasiones en la idea de que Sánchez habría decidido su llegada a La Moncloa "en los mismos montes donde Otegi y sus compinches decidían a quién se secuestraba y a quién se asesinaba".

El portavoz parlamentario de los populares, Carlos Díaz-Pache, ha recordado también que los protagonistas de la reunión en ese caserío son los de las mordidas del 2 por ciento. "Ese pacto oculto no solo era un pacto político, sino también un pacto económico, inmoral e ilegal".

Así las cosas, Pache ha resumido los embustes del presidente del Gobierno: "Sánchez mintió cuando dijo que no pactaría con Bildu, cuando dijo que los pactos serían con luz y taquígrafos, cuando dijo que no conocía a Antxon Alonso, cuando dijo que tenía una relación anecdótica con Koldo, cuando dijo que no conocía las actividades de Ábalos y cuando dijo que Santos Cerdán era un hombre honrado".

Así pues, para el Partido Popular que preside Ayuso, el Gobierno de Pedro Sánchez "es un Gobierno ilegítimo", que "llegó a la presidencia con una moción de censura a lomos de la trama de corrupción Navarra".