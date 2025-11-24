La Policía logra desalojar a unos 60 okupas del antiguo hotel NH de Parla en vísperas de su reapertura

La Policía Nacional y la Policía Local han desalojado la madrugada de este lunes el antiguo hotel NH de Parla, un edificio cerrado desde hace años y a punto de reabrir sus puertas, después de que alrededor de 60 personas lo hubieran okupado. Según fuentes municipales, el desalojo, que comenzó a las 4:00 horas, fue "inmediato".

Fue el PP local el que avisó de la presencia de un grupo numeroso dentro del complejo tras las alertas trasladadas por vecinos. Dicen las mismas fuentes que los okupas desalojados procedían de otro hotel madrileño recientemente desalojado.

El portavoz del PP local, Héctor Carracedo, ha puesto voz al nerviosismo extendido entre los residentes de la zona. Según ha contado, "tienen miedo y están preocupados de que se pueda convertir en un Fuente Arenosa", en referencia a una de las urbanizaciones más conflictivas de la localidad. "Llevamos años sufriendo la lacra de la okupación", ha lamentado.

⚠️ URGENTE ⚠️ 🚨 NUEVO EDIFICIO OKUPADO‼️ Otro capítulo más del paraíso Okupa de #Parla. Desde el Partido Popular exigimos solución inmediata al alcalde como máximo responsable de seguridad ciudadana y al delegado de gobierno para echar a estos okupas de manera inmediata. pic.twitter.com/4VN1wT1kOZ — PP Parla (@ppparla) November 24, 2025

El PP de Parla también ha agradecido la rápida respuesta de la Policía y, "especialmente", el aviso de los vecinos que "hicieron frente a estos caraduras".

El antiguo NH, que en su día llegó a ser un hotel muy demandado e incluso escenario medicalizado durante la pandemia, está pegado al edificio Toledo 15, okupado casi en su totalidad hace unos años. Esa proximidad, admiten vecinos y comerciantes, habría empujado a sus propietarios a poner en venta el complejo de 88 habitaciones.