Vox se une a la izquierda y presenta 924 enmiendas a los Presupuestos de Ayuso con el foco en la "prioridad nacional"

Vox Madrid continúa su batalla sin cuartel contra Isabel Díaz Ayuso, la rival que más se le resiste en todo el panorama nacional y, por tanto, contra la que más inquina destilan. La presidenta cuenta con una holgada mayoría absoluta que le permite gobernar sin ataduras, por lo que la oposición frontal de los de Santiago Abascal es más una cuestión de apariencias.

El panorama en la Comunidad de Madrid sería otro bien distinto si el Partido Popular cediera terreno a Vox pues el grupo capitaneado por Isabel Pérez Moñino estaría dispuesto a unir sus votos al PSOE y Más Madrid parta tumbar los cuentas públicas presentadas por el Ejecutivo.

Así se desprende de su último movimiento llevado a cabo este miércoles, cuando ha presentado 924 enmiendas a los Presupuestos del Ejecutivo madrileño para 2026. Lo ha anunciado su diputada, Ana Cuartero, quien ha asegurado que sus enmiendas están "plagadas de principios", por lo que, entienden, "van a ser asumidos por el Gobierno de Ayuso", de la misma forma que el Partido Popular en Valencia "ya los ha asumido" para acceder al Gobierno con las demandas de Vox.

Entre ellas, Cuartero ha destacado el principio de "prioridad nacional" en el acceso a ayudas y servicios públicos con el fin de que los españoles "estén en el centro de todas las políticas públicas", como la construcción de 10.000 viviendas más. Una afirmación que fue contestada después después desde la Puerta del Sol. "Nosotros en todos los servicios públicos damos prioridad a todos los madrileños que tienen derecho al acceso a los servicios públicos", algo que "está regulado en la propia ley y Vox siempre trata de enfangar el terreno de juego", ha señalado a preguntas de los periodistas el consejero y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García.

"Aquí lo realmente singular es que Vox, una vez más, está votando con la izquierda y la ultraizquierda. Es decir, está votando con el PSOE y con Más Madrid en contra de unas cuentas que suponen 30.000 millones de euros para seguir mejorando los servicios públicos y para seguir atrayendo inversión y empleo que es lo que necesita nuestra región", ha añadido. No sería la primera vez que esto ocurre, incluso hace tres años la entonces portavoz Rocío Monasterio tumbó los Presupuestos. Al no tener Ayuso mayoría absoluta, tuvieron que prorrogarse los del ejercicio anterior.

En materia sanitaria, Cuartero ha anunciado que exigirán la construcción de dos hospitales de críticos y de 31 centros de salud que faltan en las zonas básicas de salud, así como "recuperar" las 1.200 camas que se han perdido desde que Ayuso es presidenta. Según Vox, la falta de camas es equivalente a cerrar el Hospital 12 de Octubre: "Si somos un millón de habitantes más y perdemos la cantidad de camas equivalentes al 12 de Octubre, es fácil explicar las listas de espera y el colapso actual de la sanidad".

En Educación, Vox exigirá la gratuidad de la educación sostenida con fondos públicos y "que se cumpla ese compromiso" que se adquirió con su partido en el año 2022 de garantizar la gratuidad de la educación Infantil, la FP y el bachillerato en este año 2026.