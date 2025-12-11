Almeida rectifica al límite un año más: los coches sin etiqueta podrán circular por Madrid en 2026

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido prolongar durante todo 2026 el permiso para que los vehículos sin etiqueta ambiental empadronados en la capital sigan circulando con normalidad. La medida, anunciada tras la Junta de Gobierno este jueves, supone un respiro para los propietarios de estos coches, que iban a perder la excepción el próximo 31 de diciembre.

La prórroga llega, tal y como ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, al "tener en cuenta el bajo impacto medioambiental" de este pequeño grupo de vehículos. Según sus cálculos, apenas representan "unos 14.000 vehículos" frente a los "4.800 millones de accesos" que registra la zona de bajas emisiones en la capital. Un volumen que, en palabras del delegado, "supone un valor muy pequeño" en el total de los desplazamientos.

Carabante ha defendido que la capital puede permitirse esta excepción porque el escenario de contaminación en Madrid ha cambiado de forma notable en los últimos años. "En 2019 era la capital de Europa más contaminada y hoy es una de las ciudades menos contaminadas, muy por debajo de Berlín, Roma, París, Londres o Milán", ha afirmado. Ha sido precisamente dicho salto en la calidad del aire, el que ha permitido al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "otorgar esa excepcionalidad para que sigan circulando un año más".

La moratoria seguirá limitándose únicamente a los coches sin distintivo que estén empadronados en Madrid. Para los que proceden de otros municipios, nada cambia: "Esos siguen sin poder circular ya desde hace más de un año", ha recordado el concejal.

El Ayuntamiento confía en que este nuevo margen acelere la renovación del parque móvil. Desde hace seis años, ha asegurado, se han concedido "111 millones de euros" en ayudas para cambiar de vehículo.

Carabante espera que la combinación entre ese impulso económico y el desgaste natural de los coches más antiguos sea el detonante para una reducción natural de modelos sin etiqueta: "Creemos que a lo largo del próximo año, con ese periodo de excepcionalidad, los números de los vehículos sin etiqueta se seguirán reduciendo".

(Noticia en ampliación).