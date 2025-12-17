Ayuso pide ya la comparecencia de Zapatero y carga contra RTVE, "al servicio de Sánchez con hilo directo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ofreció este miércoles, tras el Consejo de Gobierno, la tradicional rueda de prensa de balance del año. Lo hizo dos días después de que Pedro Sánchez compareciera con el mismo fin desde el Palacio de La Moncloa.

El presidente del Gobierno, acechado por los casos de corrupción y de acoso sexual en su partido y sin apoyos parlamentarios, anunció un abono transporte único para todo el país. Fue su único gran anuncio e Isabel Díaz Ayuso explotó ese acusado contraste.

"Somos un gobierno inconformista, apasionado y que trabaja con rigor y pundonor. Que rinde cuentas y cada día amanece con la mayor ilusión. Somos un gobierno extraño en estos tiempos, porque cumple su programa electoral; aprueba Presupuestos; se reúne con los grupos de la oposición; da ruedas de prensa sin elegir a qué medios contestar; celebra cada año los Debates del estado de la región; no alienta el boicot de eventos de interés público; no gasta lo que no tiene; es austero en dimensión y estructura pública; tiene planes concretos de futuro; aguanta su hemeroteca sin cambios de opinión".

Tras comentar los proyectos más importantes llevados a cabo por su gobierno, la presidenta autonómica denunció los agravios y ataques del Ejecutivo central contra la región, contando para ello con la correa de transmisión de RTVE. El ente público "es cada vez más un servicio que sólo está al servicio de La Moncloa y de Sánchez con hilo directo", lanzó Ayuso y lamentó que "se organicen campañas diarias, de la mañana a la noche, para desprestigiar todo lo que hay en la Comunidad", poniendo "sólo el acento" en la región, "ya sea en las residencias, para retorcer el dolor de las víctimas, ya sea lo que sea, de la mañana a la noche con el dinero de todos y, por cierto, el modelo con productoras".

Esta mención directa a RTVE llega después de que el Ejecutivo madrileño interpusiera una demanda civil contra el programa Mañaneros, presentado por Javier Ruiz por la emisión de un rótulo que vinculaba una subvención de la Comunidad de Madrid al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con el papel de esta institución como acusación contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Llegados a este punto – dijo Ayuso tras enumerar algunas de las incontables zancadillas que, a su juicio, les pone el Gobierno de coalición – no vamos a pedir como otras regiones lo que no nos corresponde ni tampoco ayuda. Sencillamente que nos dejen trabajar en paz a todos los madrileños. Y a partir de ahí que cada uno gestione sus problemas", como "los escándalos de corrupción".

Pero la presidenta sí pidió una cosa: la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras "las noticias escandalosas" que se están conociendo estos días. "Debería dar cuenta si va a seguir representando al Reino de España, debería dar cuenta ante los medios de comunicación, el Congreso y el Senado para que conociéramos que interés le mueve a representarnos con tantos pactos con tantos países y tantos negocios".

A preguntas de los medios, señaló que Zapatero "es el perejil de todas las salsas: le vemos en muchas noticias, cada vez más llamativas. Y creo que por eso sería bueno que diera explicaciones en el Congreso y en el Senado, si va a representar al Reino de España y van a hacer concesiones o acuerdos que comprometen incluso la seguridad de nuestros servicios, lo suyo es que supiéramos qué hay detrás".

En este sentido, añadió que "empiezan a multiplicarse las noticias entre República Dominicana, Venezuela, Zapatero, Maduro, China. Marruecos... No sé qué puede haber ahí, pero creo que sería buena una comparecencia donde se le pudiera preguntar abiertamente y que, cada uno desde sus responsabilidades, pudiera trabajar con la máxima transparencia". "Los intereses de España entera están comprometidos", afirmó.

Las palabras de Ayuso se producen dos días después de que el PP nacional reclamara "explicaciones" a Zapatero por los escándalos recientes. No obstante, desde Génova no aclararon si iban a registrar formalmente las solicitudes. La presidenta sí ha hablado directamente de comparecencias en las Cortes. "No solo estamos hablando de una corrupción que afecta al hoy presidente del Gobierno, sino también al anterior", declaró Cuca Gamarra, responsable de Regeneración Institucional y Justicia de los populares.

"Utilización de las mujeres y del feminismo"

La presidenta madrileña también se detuvo en el rosario de casos de presunto acoso sexual en las filas socialistas. "Esto demuestra la utilización que ha habido de las mujeres y del feminismo durante tantos años, las lecciones que hemos tenido que aguantar el resto de las mujeres por no plegarnos, antes a la pancarta de un lado y ahora del otro", reivindicó.

"Debe ser que de ahí nació el concepto de las listas cremallera del señor Salazar", apuntó con sorna. "Lo que está claro es que a nosotras nos abochorna y tanto dar lecciones de la mujer en política, y creo que la mujer se representa mucho mejor con la coherencia, con los datos de empleo o con el trabajo que realizamos desde gobiernos que no utilizamos a la mujer, como hacemos nosotros ".