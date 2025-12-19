Todas las fechas de la retirada de los autobuses especiales por la reapertura de la Línea 6 de Metro

Los autobuses gratuitos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), habilitados para cubrir el cierre de la Línea 6 de Metro, comenzarán a retirarse gradualmente desde este viernes. Lo harán un día antes de la reapertura total de la denominada Circular, que llegará este sábado 20 de diciembre, 11 días antes de lo previsto, al finalizar las obras en el tramo Legazpi-Moncloa.

La retirada de las líneas especiales quedará entonces de la siguiente manera:

El Servicio Especial Nocturno entre Moncloa y Legazpi ya ha finalizado su operación, mientras que el Servicio Especial 7 (Ciudad Universitaria-Moncloa) realizará sus últimos recorridos la noche de este viernes. Los últimos saldrán a las 21:30 horas desde Ciudad Universitaria y a las 21:45 desde Moncloa.

Por su parte, el Servicio Especial 5 (Cuatro Caminos-Moncloa) finalizará la noche del sábado al domingo, a las 02:00 horas. También lo hará a la vez la línea 180C, con los últimos servicios programados a las 01:52 y 01:57 horas desde Arganzuela y Legazpi, respectivamente. Con estos cambios, la línea 180 retomará su itinerario habitual entre Legazpi y la Estación de El Pozo a partir del 8 de enero.

En cuanto al Servicio Especial 6 entre Legazpi y Moncloa, el más demandado por hacer el recorrido en superficie del tramo de la L6 de metro en obras, operará hasta la madrugada del 23 al 24 de diciembre.

Durante la rueda de prensa celebrada ayer jueves tras la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa Inma Sanz destacó que estos servicios han trasladado a 22,3 millones de viajeros durante los más de 200 días de obras en la Circular. Tanta ha sido la demanda que desde el Ayuntamiento de Madrid han llegado a calificar el operativo como "probablemente el mayor de la historia de la EMT".