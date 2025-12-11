Ayuso adelanta la reapertura total de la Línea 6 del Metro a la próxima semana

La Línea 6 del Metro de Madrid volverá a funcionar de punta a punta el próximo 20 de diciembre. Esto significa adelantar en casi dos semanas la fecha prevista para su reapertura, que quedó fijada en principio para el 31 de diciembre.

Así lo ha anunciado este jueves Isabel Díaz Ayuso, que ha dado por concluidas las obras del arco este —el tramo entre Legazpi y Moncloa pasando por Avenida de América— tras las ocurridas en el tramo oeste y, con ello, ha cerrado una de las intervenciones más complejas de la circular.

Su reapertura implicará que los autobuses sustitutivos que han estado operando en superficie desde el inicio de las obras dejarán de funcionar el mismo día, 20 de diciembre.

Las obras ejecutadas durante estos meses permitirán que en 2027 la L6 sea la primera línea totalmente automatizada de la red. El objetivo: más capacidad, menos incidencias y un servicio más estable.

Según han explicado desde la Comunidad de Madrid, uno de los puntos neurálgicos de esta fase ha sido Arganzuela-Planetario, convertida en base logística de los trabajos. Desde allí se ha abordado la renovación de la superestructura de vía: 86 kilómetros de carril revisados, 35.000 metros cúbicos de balasto retirados y sustitución por una plataforma de hormigón.

Todo ello, según el Ejecutivo regional, con turnos ininterrumpidos las 24 horas del día y los siete días de la semana, un ritmo que ha permitido acortar los plazos y entregar la línea antes de Navidad.

También han trabajado para cambiar la tensión del suministro eléctrico de 600 a 1.500 voltios, una modificación que promete un ahorro energético del 30%. Además, se ha aprovechado para retirar el fibrocemento todavía presente en parte de la infraestructura y reforzar el borde de los andenes, un paso previo imprescindible para instalar las futuras puertas automáticas de los vagones.

Esas puertas llegarán a las 28 estaciones a partir de enero, y lo harán sin alterar el grueso de la jornada: las obras se ejecutarán de noche. Eso sí, desde el 7 de enero, el servicio terminará antes de lo habitual entre semana: a las 23:00 horas de domingo a jueves, mientras que los viernes y sábados se mantendrá el horario extendido. Para cubrir esa franja nocturna, como ha estado ocurriendo durante los cierres parciales, Metro ofrecerá autobuses gratuitos en superficie entre las 23:00 y la 01:30 horas.