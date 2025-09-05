Adiós al Metro entre Moncloa y Legazpi: estos son los autobuses gratis que sustituyen la Línea 6

La Línea 6 de Metro de Madrid ha finalizado sus obras en el primer tramo del arco oeste, Moncloa-Méndez Álvaro. Este 6 de septiembre, el transporte subterráneo de la capital, arranca la segunda fase de renovación en la zona este, entre Moncloa y Legazpi. La suspensión del servicio se prolongará hasta el próximo 31 de diciembre.

Durante este tiempo, las estaciones de Moncloa y Legazpi estarán disponibles como cabeceras de tramo. Sin embargo, Arganda-Planetario permanecerá cerrada, ya que será el centro de coordinación de labores al contar con rampa para el acceso de toda la maquinaria necesaria.

Se trata de la segunda fase de los trabajos de la renovación integra de la L6, con 28 estaciones a lo largo de casi 23,5 kilómetros y la más utilizada con 430.000 viajeros diarios.

Los nuevos trenes y andenes

El proyecto tiene como fin convertir a la emblemática Circular en la primera línea de conducción automática sin maquinistas de toda la red del suburbano.

Se espera así que la nueva L6 vea la luz al completo el 1 de enero de 2026, momento en el que se dará inicio a la instalación de las mencionadas puertas de andén —una especie de "mamparas de seguridad"— para los nuevos trenes automáticos, que ya están siendo fabricados por CAF. Habrá un periodo de transición en el que las puertas de andén convivirán con los trenes antiguos, lo que ha obligado a fabricar los nuevos convoyes con las puertas en el mismo lugar exacto que los actuales para garantizar la compatibilidad.

¿Qué alternativas de transporte hay?

El arco oeste de la línea, entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro, reabrirá el día 5 de septiembre, tras permanecer sin servicio desde el inicio de las obras, el 31 de mayo.

Aunque recuperará su funcionamiento habitual, se adelantará el horario de cierre a las 00.00 horas de domingo a jueves. Para garantizar la continuidad del servicio en esa franja permanecerá habilitado el Servicio Especial Nocturno (SEN) de autobús de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid (EMT Madrid) entre esas estaciones desde medianoche hasta el final del servicio con una frecuencia de 10 minutos.

Durante el tiempo que duren los trabajos se establecerá un plan de transporte alternativo de autobuses gratuito de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) para facilitar los desplazamientos:

Servicio Especial SE6: Servicio sustitutivo de autobuses entre las cabeceras de Legazpi y Moncloa que contará con 18 paradas que corresponde con las estaciones cerradas por las obras. Dispone de 53 autobuses entre las 6.05 hasta las 2.04 horas y la frecuencia programada oscila entre los 2 y los 3 minutos.

Servicio Especial SE5: Lanzadera entre Cuatro Caminos y Moncloa, con dos paradas intermedias en Guzmán el Bueno y Vicente Aleixandre y evitando pasar por Ciudad Universitaria. Con 6 autobuses de 6.05 hasta las 2.00 horas y una frecuencia de 5 minutos.

Ampliación de recorrido y horario de la línea 180: Amplía su trayecto desde Legazpi hasta Arganzuela-Planetario y su horario se adapta a la red de Metro, conectando la Línea 3 de Metro y el Servicio Especial SE6 de autobús. Durante los días lectivos operará en su horario habitual entre Arganzuela-Planetario y la estación de Cercanías de El Pozo, sin embargo, en su horario ampliado realizará un trayecto circular entre Arganzuela-Planetario y Legazpi, con una dotación de un vehículo y, en caso de eventos, prestará servicio entre la Caja Mágica y Legazpi. Los horarios oscilan entre las 06.05 y las 1.57 horas y la frecuencia de paso programada es de 20 minutos.

Servicio Especial Nocturno SEN: La línea cubre el cierre del tramo operativo de la línea 6 (arco oeste) durante las noches de domingo a jueves. Entrará en servicio la noche del 7 al 8 de septiembre de 2025. Con 10 autobuses y el horario será desde las 00.00 horas y la finalización de servicio con 10 minutos de frecuencia.

Además, hay varias líneas regulares de la EMT que conectan cuatro o más paradas de la L6 en el tramo cortado como la 2, entre Guzmán el Bueno, Manuel Becerra, O'Donnell y Sainz de Baranda, o la 56, entre Diego de León, O'Donnell, Sainz de Baranda, Conde de Casal y Pacífico.

En cuanto a Cercanías, se encuentran la C1 y C2, entre Moncloa, Vicente Aleixandre, Guzmán el Bueno, Cuatro Caminos, Nuevos Ministerios, República Argentina, Avenida de América, Diego de León, Manuel Becerra y O'Donnell.

Igualmente, la 143, entre Manuel Becerra, O'Donnell, Sainz de Baranda y Conde de Casal, y la 156, entre Manuel Becerra, O'Donnell, Sainz de Baranda, Conde de Casal, Pacífico, Méndez Álvaro y Legazpi.