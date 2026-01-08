Madrid logra doblegar la curva de la gripe gracias al aumento en un 9% de la vacunación

La Comunidad de Madrid ya ha vacunado frente a la gripe a 1.577.765 personas, un 8,8% más que el año pasado a estas alturas de la campaña, que comenzó el pasado 15 de octubre y se prolongará hasta 31 de enero salvo que la situación epidemiológica aconseje su ampliación. En concreto, hasta el 4 de enero han sido inmunizados 98.113 menores de entre 6 y 59 meses; 462.829 entre 6 y 59; 156.146 con edades comprendidas entre 60 y 64, y 860.657 mayores de 65.

La vacuna contra la gripe está dirigida especialmente a los mayores de 60 años, personal sanitario y sociosanitario y pacientes crónicos, y es recomendable para embarazadas, enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes; cuidadores de personas vulnerables, fumadores, y docentes de escuelas y centros de Educación Infantil. En el caso de la población menor de 18 años, deberá seguir realizándose en los centros de salud.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute ha revelado este jueves estos datos en el dispositivo especial sin necesidad de cita previa que estrenó el Ejecutivo autonómico el pasado 28 de noviembre en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal para proteger contra el virus a cualquier adulto de la región y del que, hasta la fecha, se han beneficiado 15.695 personas.

Matute ha destacado que, en el caso de los mayores de 65 años, la cobertura alcanzada hasta el momento se eleva al 64,1%, de manera similar a la temporada 2024/25, mientras que en la población infantil ha aumentado un 7%, llegando al 42%.

Para la consejera, iniciativas de la sanidad pública madrileña como el centro de vacunación del Zendal han contribuido a que, tras varias semanas con cifras propias de una epidemia, la incidencia de la gripe sea de 71 casos por cada 100.000 habitantes, con una reducción del 24% respecto a la semana pasada cuando era de 94. No obstante, ha hecho un llamamiento a no "bajar la guardia" y "ser prudentes".

Matute ha reiterado que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para evitar las complicaciones graves de esta enfermedad, y que todas las personas con síntomas respiratorios deben extremar las precauciones para frenar la transmisión del virus. Para facilitarlo, el dispositivo especial sin cita previa en el Zendal continúa operativo en horario de 8:30 a 20:30 horas, de lunes a viernes en días laborales.

Igualmente, el Gobierno regional sigue recomendando el uso de la mascarilla en residencias de mayores, así como en hospitales y centros de salud para aumentar la protección de la población y controlar la transmisión del virus. Asimismo, cuando se presenten síntomas respiratorios, en transporte público o recintos como centros comerciales, así como en presencia de población vulnerable.