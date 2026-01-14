El alcalde de Móstoles tiende puentes a Vox y cesará al concejal de Cultura tras su abandono del partido

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha afirmado que cesará al concejal no adscrito, Daniel Martín, como concejal de Cultura tras haber abandonado Vox y ante los reproches de su socio de gobierno, al que ha afirmado que ya le comunicó este martes que lo expulsaría.

Así lo ha recalcado el regidor en la rueda de prensa llevada a cabo este martes junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, apuntando a que Martín dejará las competencias una vez se celebren "tres actos muy importantes", entre ellos la presentación de la temporada de teatro en la ciudad. Sobre el posible cese del resto de ediles de Vox, tal y como ha reclamado la portavoz de este partido, Nieva Machín, minutos antes, ha sido claro. "No soy yo el que tiene que cesar a nadie. Si ella cree que no se ha respetado un acuerdo o cree que tiene que irse del Gobierno, que se vaya directamente", ha lanzado.

Tampoco Bautista y Serrano están de acuerdo con Vox en que "no han cambiado las mayorías", remarcando que el partido de Santiago Abascal en Móstoles ha pasado de tres a dos concejales, "dos es menos que tres", y que por tanto hay que renegociar. Contestaban así a Machín, quien aseguraba que "las mayorías de gobierno siguen siendo exactamente las mismas". Pero lo cierto y verdad es que el bloque que conforman ambos partidos ha perdido un concejal tras la marcha de Martín, que deja a Vox con sólo dos ediles.

"Evidentemente las competencias de ese concejal se les iban a retirar y a partir de ahí sentarnos para ver cómo esa nueva mayoría, que ya no era de 15, sino de 14, y distribuir las competencias. Es lo que no han aceptado en Vox", ha insistido Serrano.

Ambos han afirmado que van a seguir trabajando por Móstoles, "por y para los mostoleños". En este sentido, Bautista ha manifestado que "quien quiera venir y sumar" estará con los populares porque "esa estabilidad siempre es bienvenida".

Eso sí, Serrano ha mostrado su preocupación por el goteo de bajas que ha sufrido el partido de Santiago Abascal en la región durante esta legislatura: más de una veintena por todo el mapa de la Comunidad de Madrid, como este martes informó Libertad Digital. "Nos preocupa lo que está ocurriendo en el seno de Vox, puesto que obtuvo más de 220 concejales en las pasadas elecciones y ya han abandonado 25 sus listas, algunos de los cuales se han unido al PSOE para hacer mociones de censura al PP en municipios como Los Santos de la Humosa o El Boalo-Cerceda-Mataelpino".

Y es que para el número dos de Isabel Díaz Ayuso, es importante tener "grupos institucionales fuertes y ser responsables allí donde se gobierna". Ambos partidos han llegado a acuerdos "en beneficio de los ciudadanos en una treintena de municipios de la Comunidad de Madrid y Móstoles es el principal ejemplo de ello, puesto que se trata de la ciudad más grande de la región después de la capital", ha recordado Serrano.

"El alcalde de Móstoles y desde el PP de Madrid estamos haciendo un enorme ejercicio de responsabilidad y me gustaría que así lo hicieran también desde Vox, un partido que tenía tres concejales, de los cuales, ya no era concejal ni el uno, ni el dos ni el tres de la lista, y que líos internos entre ellos han provocado que Vox ya solo tenga dos concejales en este municipio", ha subrayado el secretario general de los populares madrileños.