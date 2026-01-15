Dos porteros de Opium propinan una paliza a un cliente que acaba en coma inducido

Un hombre de 42 años resultó gravemente herido en la madrugada del pasado 11 de enero tras una agresión ocurrida a la salida de la discoteca Opium, situada en la calle José Abascal, en el distrito de Chamberí. El hombre fue trasladado en estado muy grave al Hospital Clínico San Carlos, donde ingresó en la UCI y permaneció varios días en coma inducido a consecuencia de las lesiones sufridas.

Los hechos se produjeron en torno a las seis de la mañana, cuando la víctima abandonaba el local junto a su hermano tras asistir a la actuación de un DJ. Según relatan testigos y fuentes del caso a ABC, ambos fueron empujados por uno de los porteros mientras descendían por las escaleras de salida. Tras recriminar lo ocurrido, el cliente fue golpeado por al menos dos controladores de acceso, que le propinaron puñetazos y patadas incluso cuando ya se encontraba en el suelo.

El herido quedó tendido en uno de los carriles centrales de la calzada, mientras en el exterior del local había numerosas personas esperando taxis y vehículos VTC. Algunos testigos grabaron la agresión con sus teléfonos móviles. Los presuntos agresores abandonaron el lugar poco después.

Desde la discoteca se justifican señalando que los responsables del establecimiento sostienen que cuando se produjo la agresión la sala ya estaba cerrada y que uno de los porteros supuestamente implicados había finalizado su jornada laboral, según declaraciones recogidas por El Mundo.

Estado del herido

Hasta la zona se desplazaron sanitarios del Samur-Protección Civil, que alertaron a la Policía Nacional ante la actitud "muy nerviosa y agresiva" de dos empleados del local. El hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, además de lesiones en el cuello y la cara, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico San Carlos.

En el centro hospitalario fue intubado e ingresó en la UCI. Los médicos diagnosticaron, entre otras lesiones, rotura del tabique nasal, fractura cervical y una neumonía bilateral por aspiración. Su evolución ha sido favorable en los últimos días y ya ha salido de cuidados intensivos.

Actuación policial

La investigación ha sido asumida por el grupo de Policía Judicial de la comisaría de Chamberí, que analiza grabaciones de cámaras de seguridad y vídeos aportados por testigos. Las diligencias podrían concluir con la detención de una o dos personas por un presunto delito de tentativa de homicidio y otro de omisión del deber de socorro. Por el momento no se han practicado detenciones.

La víctima aún no ha podido prestar declaración debido a su estado de salud, aunque sí lo ha hecho su hermano. La familia ha solicitado colaboración ciudadana para localizar a personas que pudieran haber grabado la agresión y aportar imágenes que permitan identificar a todos los implicados.