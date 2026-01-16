Varios intoxicados por un lote de ostras en un restaurante del madrileño barrio de Chamberí

Madrid Salud investiga una serie de intoxicaciones por consumición de ostras valencianas en Ostras Pedrín, un bar de Chamberí que en cuatro días ha afectado a 10 personas. Cuatro de ellas necesitaron atención médica especializada, y las autoridades madrileñas no descartan que se hayan dado más casos en Valencia, donde la franquicia tiene otros dos locales.

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha confirmado los hechos, adelantados por el diario El Mundo, precisando que los afectados acudieron a centros de salud sin necesidad de hospitalización. No obstante, desde el Consistorio contabilizan seis intoxicados y no diez.

Según este periódico, el establecimiento madrileño asegura que se ha puesto en contacto con los afectados y que está haciendo un seguimiento de la situación en línea con la investigación del Consistorio, a quién compete inspeccionar el bar.

El organismo autónomo Madrid Salud inspeccionó el local tan solo un día después del suceso para tomar muestras. Los análisis arrojaron un resultado favorable sobre el estado general de los alimentos, lo que lleva a los técnicos a deducir que la causa fue una partida puntual de moluscos. "Únicamente un lote de ostras pudo ser el afectado", apuntan fuentes municipales.

Por su parte, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha detallado el cuadro clínico: vómitos, dolor abdominal y diarreas, pero sin fiebre. La sintomatología de los seis clientes remitió a las 24 horas de la ingesta. Ninguno de ellos requirió ser ingresado.