La huelga de médicos contra Mónica García costó más de 5 millones a Madrid: miles de consultas y operaciones canceladas

Los médicos siguen en pie de guerra contra Mónica García y esta semana la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) convocó a una nueva huelga de facultativos – 14 y 15 de enero- en varias comunidades para protestar contra el Estatuto Marco que negocia el Ministerio de Sanidad y para exigir una regulación específica para este colectivo.

En concreto, Apemyf, que aglutina a una veintena de organizaciones médicas sindicales y no sindicales, llamó a un nuevo paro de todos los profesionales de Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias, así como a los médicos de Familia de toda España. A esta nueva huelga de dos días se unieron manifestaciones en varias ciudades, como Madrid y Barcelona.

El objetivo vuelve a ser clamar contra el Estatuto Marco que Sanidad ha prácticamente cerrado ya con sindicatos que no representan al colectivo médico -SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde- y exigir uno propio para la profesión que mejore sus condiciones laborales.

Esta situación, encallada en el departamento que dirige Mónica García, ha tenido impacto en la sanidad madrileña. Según informan fuentes del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, las pasadas jornadas de huelga celebradas el pasado 9, 10, 11 y 12 de diciembre y las de esta semana han perjudicado a más de 63.000 pacientes que han visto suspendidas sus consultas externas.

Además, se han suspendido en torno a 2.800 cirugías y casi 6.700 pruebas diagnósticas. El impacto económico para la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, para todos los madrileños asciende a 5,1 millones de euros. Y eso a pesar de que, según señaló el sindicato médico Amyts, la Consejería fijó unos "servicios mínimos máximos", del 100 % en algunos ámbitos.