El Gobierno de Ayuso pide a la UE que no active el acuerdo con Mercosur y señala a Teresa Ribera

La Comunidad de Madrid pide a la Comisión Europea que no active el acuerdo con Mercosur hasta que se garantice la protección de los agricultores y ganaderos españoles. Ante la aprobación en la Eurocámara de elevar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y la intención de la Comisión Europea de aplicarlo automáticamente, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso defiende su paralización hasta que no se aseguren las cláusulas de protección del campo español y europeo.

"Es imprescindible la introducción de cláusulas de salvaguarda automáticas, controles en frontera que exijan que los productos que entran tienen las mismas exigencias sanitarias que los europeos y, sobre todo, asegurar una mayor financiación y menor burocracia en el presupuesto de la Política Agraria Común", señalan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Para el Gobierno regional, este acuerdo es beneficioso para la economía europea en el contexto geopolítico actual, pero debe rematarse con las garantías de compensación del sector agrícola y ganadero español. "Vemos con preocupación cómo la Comisión, donde está Teresa Ribera, tiene intención de aplicarlo provisionalmente sin protecciones hasta que se pronuncie el TJUE".

La propia presidenta madrileña se ha pronunciado a través de sus redes sociales al respecto. Ayuso ha señalado que "Mercosur es una gran oportunidad para Europa pero nunca lo será si es a espaldas del mundo rural". Del mismo modo, ha instado al Gobierno central a "defender los intereses de un sector estratégico que nos alimenta, vertebra el territorio y cuida de nuestro medioambiente".

Pedimos a la Comisión Europea que no active el acuerdo con Mercosur hasta que se garantice la protección de nuestros agricultores y ganaderos. Mercosur es una gran oportunidad para Europa pero nunca lo será si es a espaldas del mundo rural. El Gobierno de España debe defender… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 22, 2026



La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid firmó el pasado jueves un pacto para defender al sector primario regional ante este acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, con los representantes de ASAJA Madrid, UGAMA, AGIM-COAG, UPA Madrid y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas.

Este documento recoge el compromiso, tanto del Ejecutivo regional como de las asociaciones, de trabajar de manera conjunta para garantizar la rentabilidad y la viabilidad del sector. Todos ellos han denunciado el riesgo que supondría dejar en manos de terceros el suministro de alimentos, cuando no se exigen los mismos requisitos sanitarios.

De esta forma, y para asegurar su cumplimiento, se debe reforzar los controles en las fronteras y las inspecciones en terceros países. "El sector primario es estratégico en nuestro país porque vertebra el territorio, nos asegura una alimentación sana y de calidad y protege nuestro medioambiente", indican desde el departamento de Carlos Novillo.