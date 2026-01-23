El Arzobispado de Madrid responde a Ayuso: el funeral por las víctimas de Adamuz será el 29 de enero

El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha respondido este viernes a la petición realizada ayer de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para celebrar una misa funeral en memoria por los fallecidos en el accidente de trenes de Ademuz, acordando que tenga lugar a las 19.00 horas del próximo jueves 29 de enero en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.

En su misiva, el cardenal arzobispo informa a la presidenta Díaz Ayuso de la presencia en la misa funeral de los tres obispos de la Provincia Eclesiástica (Getafe, Alcalá y Madrid) y concluye trasladando su invitación a los familiares de las víctimas y "al resto de madrileños para juntos elevar nuestra oración a Dios por todos ellos".

Responde así a la carta enviada por Ayuso este mismo jueves para solicitarle la celebración de este funeral. "Es mucho sufrimiento que están pasando los familiares y demás allegados de los fallecidos, por lo que considero que la mencionada Eucaristía sería de enorme alivio y acompañamiento para quienes tanto quieren a las víctimas; y también, un loable gesto de recuerdo de estas", señalaba la presidenta.

"Al celebrarse en La Almudena, representaría un testimonio de condolencias y solidaridad en nombre del conjunto de todos los españoles, no solo de los madrileños, quienes, no me cabe duda, sienten una profunda tristeza por la desgracia de Adamuz", continuaba Ayuso, que concluía su misiva agradeciéndole una respuesta lo antes posible.

