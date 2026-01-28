Menú

Barajas activa el plan invernal y confirma retrasos en vuelos por la nieve y el hielo

La capital también ha activado el Plan de Inclemencias Invernales en su situación operativa 0.

Libertad Digital
Imagen del aeropuerto de Barajas este miércoles. | Aena

Aena ha puesto en marcha el plan de actuaciones invernales en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para hacer frente a la intensa nevada que ha caído especialmente en la Sierra de Madrid y también la zona norte de la capital.

El gestor ha recomendado a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las aerolíneas. En un mensaje en redes sociales, ha confirmado algunos retrasos en "operaciones" debido a que los equipos de limpieza "están trabajando en áreas de movimiento de aeronaves".

Más tarde, ha añadido que las tareas son específicamente de deshielo de aeronaves y se están llevando a cabo "en una de las cuatro pistas del aeropuerto". También insta a los pasajeros a consultar el estado de sus vuelos, debido a que "esta situación provoca demoras en vuelos".

Ya antes, el Ayuntamiento de Madrid había activado también el Plan de Inclemencias Invernales en su situación operativa 0, en fase de alerta y seguimiento ante el temporal de lluvia. Entre otras cosas, el Consistorio ha desplegado máquinas de limpieza en los distritos de Hortaleza, Moncloa-Aravaca y Fuencarral-El Pardo

La nevada también ha afectado al servicio de Cercanías de Madrid, que ha sufrido retrasos. La circulación ferroviaria entre Cercedilla y Segovia se encuentra suspendida, habiéndose establecido lanzaderas alternativas.

En cuanto a la situación en las carreteras, son la A-6 y la A-1 las que sufren las peores consecuencias. De hecho, la DGT ha cortado al tráfico rodado la A-6, en su tramo entre Guadarrama y Aravaca.

