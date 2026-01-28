El Gobierno de Ayuso señala a Óscar Puente por el colapso de la A-6 en la nevada: "Sus carreteras no funcionan"

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto el foco en el Ministerio de Transportes de Óscar Puente por las principales afecciones que han tenido lugar en las carreteras de la región durante el episodio de nieve que ha colapsado gran parte de la Comunidad de Madrid.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha calificado la situación de "inaudita", al subrayar que las "mayores incidencias" se han producido precisamente en vías que no dependen del Gobierno regional, entre las que ha mencionado la A-6 (cuyo acceso ha llegado a cerrarse) y la M-50. Esto, ha matizado, pese a que el Ejecutivo central gestiona muchos menos kilómetros de carreteras en Madrid.

Tal y como ha indicado el consejero en rueda de prensa, la región administra más de 2.500 kilómetros, frente a unos 750 del Estado, y aun así, ha remarcado, las incidencias en situaciones del estilo a las de hoy se concentran en la red estatal. "Las carreteras de la Administración regional prácticamente han estado solventadas en cuanto a incidencias", ha afirmado.

Desde el Gobierno autonómico denuncian que los madrileños tengan "que aguantar" que las carreteras de gestión estatal "sean las que no funcionan y las que menor grado de mantenimiento están teniendo en los últimos años, como pasa también en la red ferroviaria nacional todos estos días".

Por eso, Rodrigo ha considerado que el titular de Transportes tendría que dar explicaciones. En sus palabras, Puente "debería plantearse cuáles son los motivos" por los que se repite este patrón y, además, "habría que valorar y ver cuáles son las necesidades que tienen por parte del Ministerio para que estos hechos no vuelvan a ocurrir".