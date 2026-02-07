Descenso histórico de casi ocho puntos en el consumo de tabaco y cannabis entre los estudiantes de 14 a 18 años

La Comunidad de Madrid subraya el descenso histórico de casi ocho puntos en el consumo de cannabis en los estudiantes de 14 a 18 años, pasando del 21,8% de 2023 a al 14,1% en 2025. Así lo refleja la última Encuesta sobre el uso de Drogas de Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2025), con periodicidad bienal y que ha preguntado a más de 3.700 escolares, constatando esta caída generalizada.

Desde el Gobierno madrileño ligan este significativo descenso del cannabis, más acusada entre las adolescentes que entre los varones sondeados, con el desarrollo del Plan Regional contra las Drogas, que el Ejecutivo autonómico estrenó en noviembre de 2023 con la campaña Los porros golpean tu vida hasta destrozarla.

El documento también recoge una reducción récord de ocho puntos en este mismo periodo (27,1% frente al 19,1%) de quienes, en esa franja de edad, fuman tabaco.

Tabaco y cannabis ocupan la tercera y cuarta posición entre las sustancias adictivas más utilizadas por este colectivo. Las preceden, por este orden, el alcohol (66,8%) y los cigarrillos electrónicos (38,2%), seguidos de hipnosedantes (tranquilizantes y/o somníferos), con un 13,1%, y cocaína, que se queda en el 2,5%.

Por sexos, las sustancias legales (alcohol, tabaco, cigarrillos electrónicos e hipnosedantes) son las más consumidas por las estudiantes de 14 a 18 años, mientras que en el caso de los varones destacan el cannabis, la cocaína y el éxtasis.

Alcohol y cigarrillos electrónicos

El 70,6% de los encuestados en 2025 reconoce haber bebido alcohol alguna vez en su vida, y el 66,8% en el año previo a la realización del informe, con una notable reducción frente al 74,8% y el 72,4% respectivamente de 2023. Pese a esta tendencia descendente, las cifras continúan reflejando una amplia normalización entre los adolescentes. Sí se observa, en cambio, una reducción notable del consumo intensivo (borracheras, atracón o botellón).

Por su parte, el uso de cigarrillos electrónicos alcanza el 38,2%, más de cinco puntos menos (43,5%) que en 2023. Sin embargo, los resultados muestran todavía que este hábito está bastante extendido entre los jóvenes, por encima incluso del tabaco tradicional.

Aumento de las apuestas

Frente a estos descensos, también experimentados con los hipnosedantes y la cocaína, ESTUDES 2025 refleja un aumento preocupante de las adicciones ligadas a las apuestas (presenciales, hasta el 13,3%, y online, hasta el 19,4%) y al uso intensivo de tecnologías digitales (videojuegos, internet y redes sociales).

Además, se observa un aumento preocupante de las adicciones comportamentales ligadas a las nuevas tecnologías, como internet y las redes sociales. Este fenómeno, a juicio de la Dirección General de Salud Pública, evidencia la necesidad de reforzar la prevención y educación en el ámbito familiar y escolar sobre los riesgos asociados a estos fenómenos, promoviendo un uso responsable y fomentando alternativas de ocio saludables.

Plan Regional contra las Drogas

El Plan Regional contra las Drogas, en el que el Ejecutivo madrileño invierte 200 millones de euros con la participación de todas sus consejerías, ya ha cumplido 69 de las 75 actuaciones previstas en su totalidad o se encuentran en avanzado estado de desarrollo.

Una de ellas, el servicio 012 Contra las Drogas, ofrece atención especializada de psicólogos las 24 horas del día y los 365 días a personas con problemas de adicciones, familiares y profesionales. Desde su estreno, ha asistido a 453 madrileños. También se han repartido cerca de 3.200 carteles-espejo en estaciones de Metro, institutos, centros juveniles, deportivos y culturales con el objetivo de que los jóvenes conozcan los efectos nocivos y perjudiciales de las drogas con el lema Estás viendo al responsable de tu vida.

A ello se unen los buzones físicos y electrónicos en colegios e institutos madrileños en los que poder alertar de la presencia de drogas en esos entornos, y los 700 talleres de prevención del cannabis para formar a 800 profesores.