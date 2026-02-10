Ayuso, contra Mónica García: "Quieren acabar con la sanidad en Madrid llevándonos a la revolución"

Isabel Díaz Ayuso no eludió este martes el último ataque del Gobierno de Pedro Sánchez contra Madrid perpetrado por Mónica García, quien probablemente volverá a dar el salto a la política regional para disputarle la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Y es que el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. La norma, impulsada por la cartera de García, pretende desmantelar el modelo de colaboración vigente para imponer la gestión pública directa frente a la colaboración público-privada en la sanidad y derogar la Ley 15/1997.

El texto legislativo supone un ataque a sistemas como el modelo Alzira o la gestión de la Fundación Jiménez Díaz. Una limitación a la entrada de empresas privadas que el Ejecutivo ha justificado alegando la necesidad de frenar supuestos "desmanes" y limitar el lucro.

Mónica García aceleró los plazos tras la polémica en el Hospital de Torrejón, que usó como pretexto para este cambio. Tras esta primera aprobación, el texto deberá someterse ahora a audiencia antes de regresar al Consejo y comenzar su tramitación parlamentaria en el Congreso.



"El Consejo de Ministros tiene como absoluta obsesión la Comunidad de Madrid, amenazando, mintiendo e imponiendo", dijo Ayuso minutos antes de que la rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa diera comienzo. "Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid, llevándonos a la revolución, a que nada funcione en una región que no deja de crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento. ¿Qué van a hacer en Cataluña, donde se trabaja mucho más que en la Comunidad de Madrid con este modelo sanitario? ¿Por qué ir contra lo que funciona o meter el miedo?", se preguntó en Boadilla del Monte durante la presentación de la Estrategia regional de Impulso del Ecosistema de Drones.

El Gobierno de Sánchez ha decidido llevar la revolución a Madrid, contra todo lo que funciona y la voluntad de las urnas. Hoy le toca a la mejor sanidad de España. A ver si proponen lo mismo con la de Cataluña. pic.twitter.com/5l450oBKiZ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 10, 2026

"No va a salir evidentemente, no a corto plazo, pero ya está el daño hecho, ya está el mensaje metido, azuzando el miedo y la revolución", consideró la presidenta. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, también tranquilizó señalando que este anteproyecto "no tiene ningún efecto sobre las concesiones ya existentes".

"Esta es una región de libertad, de colaboración público-privada, de excelencia. Pido respeto para la voluntad del pueblo de Madrid en las urnas, que es quien decide cómo quiere gestionar su sanidad su educación, sus universidades y sus empresas. El modelo de la Comunidad de Madrid elegido por los ciudadanos en las urnas es el de la libertad", lanzó Ayuso.