Ayuso advierte a Vox sobre una repetición electoral en Extremadura y Moñino ve el fin de su mayoría absoluta: "Tic-tac"

Las relaciones entre Vox e Isabel Díaz Ayuso son cada vez peores, sobre todo desde que, con la llegada de Isabel Pérez Moñino, se quiso imprimir ese giro obrerista en la estrategia y los discursos. Un giro que acerca a los de Santiago Abascal a los postulados con los que la izquierda ha hecho tradicionalmente oposición al Partido Popular en Madrid, como puede ser la defensa de la sanidad pública o la denuncia de la precariedad a la que a su juicio está abocada la juventud madrileña.

En tono displicente - "antes de que me lea esas cifras empaquetadas por sus asesores, cocinadas en algún despacho de Sol"-, Moñino le preguntó: "¿Cuál es el éxito de su gobierno, por ejemplo, en materia de vivienda? ¿Llevar siete años sin construir las 25.000 viviendas que usted prometió en el año 2019?".

"Hoy el alquiler en Madrid supera de media los 1.300 euros mensuales y los jóvenes destinan más del 60% de su salario a pagar un techo. Ese es su éxito", resumió la portavoz de Vox. "Una generación expulsada de su propia ciudad porque usted ha abolido su derecho a acceder a una vivienda en nuestra región", añadió. Unas palabras que hasta ahora sólo el PSOE y las formaciones a su izquierda pronunciaban en la Cámara de Vallecas.

Pero si hay un asunto manoseado por Vox hasta la extenuación ese es la inmigración. La formación de la derecha radical volvió a arremeter contra Ayuso porque según ella sus políticas en inmigración, que son más bien limitadas puesto que Madrid no tienen competencias en la materia, son las causantes de que aumenten las listas de espera en la sanidad. "700.000 ilegales han pasado por delante de los madrileños en nuestra sanidad", afirmó sin decir de dónde saca esta cifra.

También acusó a la presidenta de darse la mano con la izquierda en la región "para permitir que el islamismo siga invadiendo nuestros colegios a lomos del velo islámico". Moniño quiso terminar lanzando un mensaje directamente a Ayuso, un mensaje que ya transmitió el pasado lunes, en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces: esto es, que el PP ha perdido ya la mayoría absoluta en Madrid. "Después de Extremadura y Aragón llega Castilla y León, después Andalucía y muy pronto 2027. Tic, tac".

Sobre Extremadura quiso detenerse la presidenta madrileña, quien lanzó una seria advertencia a los de Abascal: "Nos quieren llevar a elecciones ahora en Extremadura (y) yo lo único que les pido es que toda la lucha que llevamos a emprendida el Gobierno extremeño y el Gobierno de la Comunidad de Madrid no lo boicoteen ni lo pongan otra vez en peligro por sus intereses", dijo haciendo referencia al frente común que ha conformado junto a María Guardiola en defensa de la energía nuclear atacada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por lo demás, Ayuso fue clara a la hora de sintetizar la intervención de la portavoz de Vox: "Ya veo que compra las pancartas de segunda mano en las mismas tiendas que la izquierda". "Utilizan las mismas palabras, los mismos conceptos, y las mismas mentiras, como si la Comunidad de Madrid fuera el tercer mundo".

Y lamentó que los de Abascal dejen solo a su Gobierno y su partido para plantar cara a Sánchez. "Tenemos que soportar como el Gobierno de la Nación boicotea eventos, proyectos, contra la universidad, la formación profesional, promoviendo una lucha de clases que no es propia en Madrid, utilizando cualquier resorte para atacar la sanidad de Madrid, que es la mejor de toda España y una de las mejores del mundo, provocando esas regularizaciones masivas para que sigan viniendo de tres en tres sin poder controlar el acceso a servicios públicos, un problema que nos sigue creando el Gobierno a propósito y con unos ataques diarios contra toda la gestión y personales contra todos nosotros".

No obstante, defendió su modelo respecto a este asunto, que difiere al que plantean las formaciones a su izquierda y a su derecha. "La izquierda lo que quiere es promover la islamización y la inmigración pobre. Ustedes directamente están contra los inmigrantes. Y nosotros lo que queremos es la integración y la prosperidad también de los inmigrantes", dijo.

"¿Qué aportan ustedes? circulen, si no van a ayudar circulen", espetó Ayuso lamentando de esta forma que Vox no haga frente común contra el sanchismo en la región. "Estamos solos en la defensa de todo", aseveró. Y un último mensaje: "Me habla de quién nos escribe los discursos, ¿a quién se debe usted? Yo me debo a la Comunidad de Madrid, esa región que ustedes querían eliminar porque no creen en las autonomías". Y de no creer en las autonomías a la defensa del terruño y sus habitantes frente a los que vienen de fuera que realiza Vox en Madrid.