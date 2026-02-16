La Comunidad de Madrid lanza el mayor plan de residencias de la historia en la región

Luz verde al Plan 40-40, el mayor proyecto de residencias de mayores público-privadas de la Comunidad de Madrid. La primera residencia y centro de día del Plan 40-40, el proyecto que prevé la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día en la Comunidad de Madrid hasta 2030, abrirá previsiblemente sus puertas en el verano de 2028.

Así lo ha manifestado este lunes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras visitar el terreno, acompañada por el delegado del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández. El Consistorio ha cedido una parcela ubicada en el distrito de San Blas-Canillejas.

El Gobierno regional ya ha publicado su licitación y ha abierto un plazo de dos meses para que las entidades del sector interesadas presenten ofertas. Una vez formalizada la adjudicación, la entidad seleccionada tendrá un plazo máximo de dos años para su finalización.

El resto de centros se irán licitando progresivamente, con la intención de tener licitadas ya este mismo año las primeras 20 residencias y 20 centros de día. El 40% de las plazas se reserva para uso de la red pública de la Comunidad de Madrid, mientras que al 60%, se podrá acceder a través de la prestación económica comúnmente conocida como cheque servicio, que ofrece el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Proyecto de San Blas

El centro estará formado por unidades de convivencia reducidas que reproducirán el funcionamiento, ambiente y calidez de un hogar, para facilitar al máximo una atención personalizada, cuidando especialmente la decoración, el confort y la luz, ha detallado Dávila.

A nivel arquitectónico, el complejo tendrá 150 plazas residenciales, con al menos un 50% de habitaciones individuales, y el resto de un máximo de dos personas; así como 50 plazas de centro de día y 60 plazas de aparcamiento. Los usuarios disfrutarán de jardines y zonas de paseo y de los últimos avances en domótica, eficiencia energética y de sistemas de control del movimiento y caídas en habitaciones y camas.

A esta de San Blas se irán sumando progresivamente otras 13, que se ubicarán en Carabanchel, Barajas, Hortaleza, Moratalaz, Usera, Villaverde, Latina, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Fuencarral-Pardo y Moncloa-Aravaca, que se incorpora al mapa de estos nuevos recursos en la ciudad de Madrid. Del mismo modo, se unirán a este plan los municipios de Leganés, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz.

Rechazo de municipios del PSOE

Por otro lado, Dávila ha lamentado que los alcaldes socialistas de San Fernando de Henares, Fuenlabrada, Getafe, Coslada, Parla y Alcorcón hayan vuelto a rechazar la cesión de parcelas después de que la Consejería haya realizado "varias propuestas".

"Algunos municipios más chiquititos del PSOE se han interesado por el proyecto, pero los municipios más grandes, aquellos en los que realmente más se necesita la ubicación de una residencia, lo han rechazado por ser un modelo de colaboración público-privada. Curiosamente, ellos utilizan ahí donde gobiernan también para los servicios sociales", ha lanzado.

Desde el Ejecutivo autonómico continuarán trabajando con las localidades que se han ofrecido al proyecto y se encuentra estudiando la cantidad de población mayor que hay en las diferentes zonas, así como sus circunstancias técnicas, por ejemplo, que esté bien comunicada.