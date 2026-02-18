El PP de Ayuso presenta enmienda a la iniciativa de Vox contra la regularización de inmigrantes: tiene que ser legal

Mañana, el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid defenderá en el pleno una Proposición No de Ley (PNL) para que la Comunidad de Madrid inste al Gobierno central a rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular, anunciada el pasado 26 de enero de 2026.

Según el texto registrado por la portavoz del grupo, Isabel Pérez Moñino-Aranda, la medida del Gobierno —que se tramitaría mediante Real Decreto— "evita deliberadamente el debate y la votación en el Congreso" y exige acreditar cinco meses de permanencia continuada y residencia previa al 31 de diciembre de 2025.

En la exposición de motivos, Vox sostiene que esta regularización se suma a "una dinámica histórica" de procesos extraordinarios impulsados por gobiernos del PP y del PSOE desde 1985, que "no han resuelto el problema de la inmigración ilegal". El documento afirma que estas políticas generan "un efecto llamada permanente", aumentan la inseguridad y sobrecargan los servicios públicos.

En la misma semana en la que PP y Vox han alcanzado un acuerdo en el Congreso para apoyar la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Díaz-Pache, ha difundido un vídeo dirigido a los medios en el que detalla la posición de su grupo ante esta PNL de Vox.

Díaz-Pache afirma que el PP rechazará "la regularización masiva e indiscriminada de inmigrantes", pero subraya que lo hará "con responsabilidad y rigor". Así, el PP ha registrado una enmienda a esta iniciativa de los de Santiago Abascal para fijar un rechazo jurídicamente viable a la regularización extraordinaria.

Y es es que el portavoz de los populares madrileños acusa a Vox de "añadir siempre" a sus propuestas elementos "genéricos" e "indeterminados" que, afirma, resultan imposibles de aplicar dentro del marco legal. Y remata con un mensaje contundente: "Las normas tienen que ser claras y los límites que permiten la convivencia tienen que estar en la Ley y no en los prejuicios ideológicos de cada uno".

En todo caso, la última palabra la tendrá Vox, que podrá decidir si acepta esta enmienda de los populares o si, por el contrario, la rechaza para que sea su texto el que se someta a votación.

Ya en la Junta de Portavoces de esta semana, Díaz-Pache había marcado distancias al señalar que la iniciativa debatida en el Congreso sobre el burka y el niqab no era la misma que Vox presentó en septiembre en la Cámara de Vallecas. "En esta han abandonado el trazo grueso y han ido a lo concreto", aseguró.