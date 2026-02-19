Las "feministas asintomáticas" de la izquierda madrileña y el ataque de Bergerot a Jiménez Losantos

La majerada desatada en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid cogió a las formaciones de izquierda con el pie cambiado: ya habían registrado sus preguntas a Isabel Díaz Ayuso antes de que se conociera la destitución del consejero Emilio Viciana. El PSOE quería saber la valoración de la presidenta sobre las cuentas de su gobierno y Más Madrid preguntaba por la publicidad institucional para atacar, una vez más, a la prensa con la que no comparte línea editorial.

Pero, sobre todo, lo que Mar Espinar y Manuela Bergerot querían volver a utilizar era el caso de la exconcejal de Móstoles para desgastar a la dirigente madrileña y a su partido. Nada les impidió volver a traerlo a colación esta semana, ni siquiera el escándalo desatado en el Ministerio del Interior tras conocerse la denuncia interpuesta contra el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por una presunta agresión sexual a una agente subordinada.

"¿Pero por qué no tienen un poco de decencia y por lo menos no nos hablan hoy de acoso sexual, justo hoy?", le preguntó Ayuso a Mar Espinar. "Les tendría que dar ustedes vergüenza los casos que se han ido comentando en estas últimas horas y que se han conocido del entorno del Señor Marlaska", añadió la presidenta. "Porque hay que tener muy poca vergüenza y comparar a unos con otros es no respetar a las víctimas".

Tras el rifirrafe con la portavoz socialista, le llegó el turno a la jefa de la oposición. "¿Considera adecuado el gasto público destinado a publicidad institucional de la Comunidad de Madrid?", preguntó Bergerot. "Según se mire, incluso es poco. Porque debería haber puesto cuñas en la radio para decir, ‘madrileños, los servicios sanitarios están bloqueados porque a la ministra médico y madre tiene una huelga desde hace ocho días que nos está bloqueando el servicio. Y cuando vayan por las calles verán los atascos que provoca el Gobierno de Sánchez con su colaboración. Poca publicidad institucional estamos poniendo", replicó desafiante Ayuso.

La portavoz de la formación de ultraizquierda pasó después a señalar a algunos periódicos – La Razón, El Mundo, El Español, OkDiario...- y a un periodista: el presidente de Libertad Digital y director de La Mañana de Federico, en esRadio, Federico Jiménez Losantos. Lo hizo a cuenta de la publicidad institucional que la Comunidad de Madrid, como cualquier administración, organismo público, etc, contrata en los medios de comunicación.

Pero, para la dirigente de Más Madrid, "es lo que pagamos todos los madrileños para que la prensa le diga lo guapa que está con sus gafas nuevas". En este punto, cabe destacar que Libertad Digital – a diferencia de lo que hizo en su día la Cadena SER con Pedro Sánchez, por ejemplo, que llegó a entrevistar al dueño de la óptica donde adquirió el presidente sus comentadas gafas que utilizó durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado- no se hizo eco de este hecho en concreto, a todas luces irrelevante y que demuestra el profundo desconocimiento de Bergerot acerca de los mecanismos y toma de decisiones en los medios.

Es lo que pagamos para que Miguel Ángel Rodríguez dicte las portadas cada vez que usted tiene una crisis, dijo también la portavoz. Tiene contrata a media prensa de Madrid con dinero público y dice después que en España vivimos en una dictadura. Estas afirmaciones le sirvieron a Bergerot para entrar de lleno en la ensalada de asuntos que quería poner sobre la mesa: la destitución del consejero Viciana, así como la dimisión de tres diputados afines a él, y el caso Móstoles.

"No hay ayusada que tape la guerra de clanes", le espetó a la vez que le acusaba de quedarse "en su búnker con el acosador de Móstoles, la corrupta de Ana Millán y con el infame de Serrano". Y es que la de Más Madrid dibujó la Puerta del Sol como una suerte de Cártel de los Soles, una lucha intestina entre clanes "fuera de control" y aseguró que el motivo real del cese de Viciana es que éste denunció presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la construcción y reforma de centros de Formación Profesional entre 2021 y 2023.

"Aquí lo que hay es un partido podrido y un gobierno en descomposición", dijo también Bergerot. "Van a escándalo por semana", añadió la dirigente de Más Madrid cuyo partido forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

La presidenta reivindicó a su ya exconsejero así como a los tres diputados dimitidos - Pablo Posse, portavoz de Educación del PP en la Asamblea; Mónica Lavín, portavoz de Asuntos Sociales, y Carlota Pasarón, portavoz de Juventud- y los contrapuso a algunos de los destacados integrantes de Más Madrid: activistas, un acróbata a caballo, okupas, quemacajeros, porteros de puti clubs… Y acusó a la izquierda de carcomer la universidad públicas y de colonizarla, especialmente Podemos-Más Madrid, que nació precisamente en la facultad de Ciencias Políticas de la Complutense.

Pero ya centrándose en el objeto de la pregunta, Ayuso reivindicó las campañas publicitarias de la Comunidad de Madrid en los medios de comunicación. "Son de promoción turística, riesgos laborales, uso adecuado del agua, cómo son licitar trámites, riesgos de enfermedad de transmisión sexual, vacunas, becas… ¿Pero cuáles son las suyas? ¿La de Mónica García dando saltitos en el tejado de la Asamblea con el paraguas?".

"Campañas por la masturbación en mayores de 60 años; campañas para cómo organizar las tareas del hogar porque la gente es idiota y no sabe cómo llevar su casa; que el miedo cambie de bando; las campañas sexo-afectivas para menores de seis años. ¿Qué tal la de Por huevos? ¿Cuánto le costó? ¿Le llegó a Salazar la campaña a tiempo? ¿A Koldo, a Tito Berni, a sus compañeros de Gobierno?", preguntó con sorna.

Por último, el turno del portavoz del PP, que tildó a las portavoces de la izquierda de feministas asintomáticas por callar ante el último escándalo del Gobierno de Pedro Sánchez, el que incumbe al DAO de la Policía Nacional y al ministro Fernando Grande Marlaska. Así, Carlos Díaz Pache hizo un breve resumen con tan sólo las últimas noticias conocidas gracias a los medios que señala Más Madrid: "En las últimas horas hemos conocido que Pedro Sánchez manipuló las primarias del PSOE, las de 2014 y las de 2017; que montó con su mujer una trama de favores e influencias entre la OMT, Air Europa y República Dominicana; que José Bono, ex ministro de Defensa, pidió a Ábalos favores urbanísticos y entregó sobres a la exmujer de Koldo; y el máximo responsable de la Policía Nacional pudo violar brutalmente a una subordinada, que los excesos con las mujeres eran un clamor y que las feministas asintomáticas que aquí se encuentran no han dicho nada y no han pedido la dimisión del ministro del Interior".

