Autores famosos, talleres para niños y actividades gratuitas: todo lo que ofrece el Festival Leer Juntos

Desde el pasado 18 y hasta el 21 de febrero, Madrid acoge la segunda edición del Festival Leer Juntos, un evento que invita a disfrutar de la lectura como experiencia compartida. Bajo el lema La vida entre líneas, el festival ofrece un amplio programa de conversaciones, talleres y encuentros con escritores destacados.
Entre los participantes se encuentran María Dueñas, Vanessa Springora, Diego S. Garrocho, Marta García Aller y Sabina Urraca, quienes abordarán la literatura como herramienta para entender la realidad, conectar experiencias y reflexionar sobre el mundo contemporáneo.
La programación se centra en la interacción entre lectura y vida cotidiana, abordando temas como los afectos, la crítica y el espacio social de los libros. Actividades como Leer el presente, Lo que no se nombra y El arte de contar historias invitan a explorar cómo la lectura acompaña la transformación del mundo y ofrece nuevas perspectivas en tiempos de incertidumbre. Por ejemplo, El arte de contar historias propone una conversación sobre cómo nacen las tramas, cómo se construyen los personajes y qué hace que una novela nos acompañe más allá de la última página.
El festival se extiende más allá de librerías y auditorios. Talleres familiares como la Reading Party Familiar y el Consultorio literario con Sara Torres permiten disfrutar de la lectura en comunidad. Además, el taller creativo Personajes emocionantes invita a niñas y niños a explorar emociones, expresiones y colores para dar vida a sus propios personajes. El festival también llega a centros educativos y al Centro Penitenciario de Alcalá Meco, reafirmando su compromiso con la lectura como herramienta de encuentro, reflexión y acceso a la cultura.
Programación completa
-
Jueves 19/02, 18:00 h – Club de lectura con Blanca Lacasa, Centro Penitenciario Alcalá Meco – Mujeres
-
Jueves 19/02, 19:00 h – Leer la crítica, Librería Pérgamo
-
Jueves 19/02, 20:00 h – Lo que no se nombra, Biblioteca del Ateneo de Madrid
-
Viernes 20/02, 18:00 h – El arte de contar historias, Casa del Libro
-
Sábado 21/02, 12:00 h – Personajes emocionantes, Casa del Libro
-
Sábado 21/02, 18:00 h – Reading Party Familiar, Librería Cervantes y Compañía
-
Sábado 21/02, 20:00 h – Consultorio literario con Sara Torres, Hotel Casa de las Artes, Meliá Collection