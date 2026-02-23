El PP de Ayuso acusa Óscar López de tener "en un cajón" del Ministerio desde 2024 una denuncia de acoso en Móstoles

El PP de Madrid ha acusado al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, de tener "en un cajón" del Ministerio "desde hace 15 meses" una denuncia por acoso en el Ayuntamiento de Móstoles.

Ha sido el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, quien se ha referido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces a una información de La Razón en la que se asegura que el Ministerio no habría dado salida a un expediente por el presunto acoso sexual de una antiguo funcionario con habilitación nacional contra una compañera.

Tras tramitarse la denuncia en el Ayuntamiento esta habría sido trasladada a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, quien la habría remitido en noviembre de 2024 al Ministerio.

Pache ha acusado al PSOE de vivir en un "feminismo asintomático" y estar "protegiendo" al funcionario denunciado desde el Ministerio de Óscar López, a quien ha preguntado "por qué no está tramitando las denuncias que se le comunicaron en tiempo y forma".

"Lo que estamos viendo es que hay un gran caso de hipocresía del Partido Socialista, que se inventaron un caso de acoso sexual para manchar el nombre del alcalde de Móstoles (Manuel Bautista, del PP)", ha afirmado.

Precisamente este martes tendrá lugar el Pleno extraordinario forzado por la oposición de Móstoles para exigir a Bautista que dé explicaciones por las acusaciones contra él por parte de una exedil del PP de acoso laboral y sexual que ha llevado finalmente a los tribunales.

Ante ello, desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han señalado que tres semanas después de recibir este expediente, en diciembre de 2024, se respondió a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local pidiéndole que las diligencias practicadas por el Ayuntamiento "en el trámite de información reservada sean completadas".

"Aún estamos esperando respuesta", trasladan fuentes del Ministerio, que inciden en que "no está en el cajón de Óscar López" sino que "lleva en el cajón de la presidenta Isabel Díaz Ayuso desde diciembre de 2024".

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha afirmado no tener "conocimiento" de esta denuncia para señalar a continuación al alcalde de Móstoles.

"Lo que sí tengo conocimiento es que hay una denuncia contra el alcalde de Móstoles y que la señora Ayuso no sólo le sigue protegiendo, sino que está poniendo una vez más toda la maquinaria de su partido, incluido al presidente del mismo, al señor Feijóo, a protegerle y a mantenerle en su sitio", ha añadido.