Vivienda e inmigración. Son los temas recurrentes de VOX en su estrategia de ataque hacia el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esta semana, la formación de Santiago Abascal va a presentar una propuesta que favorezca la creación de bonificaciones fiscales para españoles. ¿Y cómo lo quieren hacer? Pues con una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios, destinando la recaudación a ayudas fiscales para españoles y a vivienda protegida. Además piden una exención de impuestos para españoles en la compra o reinversión de vivienda habitual. Así lo anunció Isabel Pérez Moñino este pasado domingo en Getafe, donde VOX sigue concentrando esfuerzos en su intento de quitarle votos a la izquierda. En este mitin la portavoz del partido en la asamblea madrileña manifestó que "Ayuso ha decidido convertir Madrid en un escaparate para ricos de todo el mundo". Una frase que perfectamente cuadra en el argumentario de Más Madrid o PSOE, y que ahora también prolifera en VOX. Esta nueva afrenta llega además cuando a nivel nacional las negociaciones han tomado un nuevo rumbo en la relación PP-VOX.

Casi el 22% de las casas de más de 500.000 euros fueron compradas por extranjeros

VOX se apoya en determinados datos para defender su iniciativa. En concreto, si en 2006 el 56% de los jóvenes en España era propietario, en 2024 el porcentaje ha caído al 27%. Además, Pérez Moñino detalló que desde 2012 hasta 2025 las compraventas por parte de extranjeros han aumentado un 78%. En el caso concreto de Madrid, aseguró que en 2024 casi el 22% de las viviendas de más de 500.000 euros fueron adquiridas por extranjeros, especialmente inversores estadounidenses y rusos.

Supresión del impuesto de sucesiones y donaciones

Tras la junta de portavoces, Moñino anunció que ya ha registrado esta medida bajo la fórmula de proposición no de ley. En la misma también se exige la eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en los casos en los que el destino de la propiedad objeto de transmisión sea la adquisición de vivienda habitual. "Es un contrasentido que los españoles que desean iniciar un proyecto de vida y formar una familia tengan que soportar la misma carga fiscal que un fondo internacional o un inversor extranjero, cuyo único objetivo es maximizar sus beneficios", insiste la dirigente de VOX, quien parece obviar que el impacto de este último punto sería mínimo, puesto que dicho impuesto ya está bonificado en nuestra región al 99 por ciento.

Un disparate

No tuvo mucho más que decir el portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid para valorar la propuesta de VOX. Carlos Díaz Pache tildó de "disparate" esta PNL, y añadió que las iniciativas de este partido suelen ser ilegales, irrealizables y fuera de la competencia del gobierno de Ayuso. El portavoz popular también defendió que Madrid es la región que más apuesta por la vivienda protegida y aseguró que el 53% de las viviendas con algún tipo de protección se concentran en la Comunidad.

Más Madrid tampoco apoyará esta propuesta aunque su portavoz Manuela Bergerot, coincida en el diagnóstico del problema de la vivienda. "Es puro humo. VOX ha tenido mil oportunidades de votar nuestras iniciativas para impedir la compra especulativa o la bajada de impuestos a los que quieren formar su primer hogar y una y otra vez ha votado en contra. Se pone del lado de los especuladores", dijo Bergerot. Por su parte, la portavoz socialista Mar Espinar volvió a dar esquinazo a esta cuestión apelando a que la solución pasa por la aplicación de la ley estatal de vivienda.