Almeida cierra la construcción de otros 600 pisos asequibles, la mayoría se levantarán en Los Ahijones

La segunda fase del Plan Suma Vivienda de EMVS Madrid ha conseguido ofertas en todos los lotes para construir más de 600 viviendas en alquiler asequible. Esta iniciativa se desarrolla mediante colaboración público-privada en los nuevos desarrollos de Los Berrocales y Los Ahijones, situados en el distrito de Vicálvaro, según ha informado la empresa municipal.

Ayer martes finalizó el plazo para presentar ofertas destinadas al desarrollo y gestión de trece parcelas municipales. La licitación ha concluido con éxito tras la presentación de propuestas por parte de seis empresas distribuidas en los tres lotes sacados a concurso.

En este contexto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado este miércoles que esto "es una cuestión extraordinariamente importante para la ciudad de Madrid y la política hay que tomársela en serio". En esta línea y diferenciándose del Ejecutivo central, ha defendido que "nosotros no hacemos anuncios de vivienda" sino que "nosotros ejecutamos políticas de vivienda".

"Yo al señor Sánchez le he oído hablar de 180.000 viviendas, de 60.000, de 90.000, ha dado varias cifras porque a él en el fondo la vivienda le importa bastante poco", ha reaccionado esta mañana el edil.

La mayor parte de estos pisos, alrededor de 400, se levantarán en Los Ahijones, mientras que el resto se edificarán en Los Berrocales. Se estima que las viviendas de esta segunda fase permitirán alojar a cerca de 1.600 madrileños. En palabras del regidor, "no hay una ciudad en España que construya tanta vivienda como Madrid, ni una ciudad que tenga tanta capacidad para construir vivienda".

Además, esta fase del plan generará cerca de 9.500 empleos entre directos, indirectos e inducidos durante las etapas de construcción y explotación de los alquileres.

El objetivo es hacerlo en el menor tiempo posible y sin acumular suelo pendiente de edificar. "Frente a las afirmaciones, los hechos", ha recalcado Almeida, quien ha defendido que el Plan Suma Vivienda "se está ejecutando y además que los lotes han tenido diversos licitadores en todos y cada uno de los lotes".

La fórmula de colaboración elegida permite ampliar más rápidamente la oferta municipal de vivienda pública. El Consistorio considera esta vía como la principal estrategia para reducir el precio del alquiler en la capital. "Cuando nosotros le decimos a los madrileños que vamos a construir miles de viviendas y que estamos construyendo miles de viviendas", ha afirmado el alcalde, "no les estamos diciendo" promesas sin ejecución, sino actuaciones en marcha.

Bajo este modelo, es el superficiario quien asume la construcción y gestión de las viviendas durante 70 años. Pasado ese tiempo, los inmuebles se incorporarán al patrimonio municipal y se podrán seguir destinando a alquiler.

El plan incorpora nuevos perfiles de inquilinos al incrementar el umbral de ingresos. A estas nuevas viviendas podrán acceder todos los madrileños que ingresen hasta 5,5 veces el IPREM, superando el límite actual de 3,5 veces. Los inquilinos de este plan nunca pagarán de renta más del 30% de los ingresos de su unidad familiar.

La primera fase del Plan Suma Vivienda ya está en marcha con empresas adjudicatarias como Redes, Pecsa y Fundación Salas. En ella se promueven 27 parcelas municipales donde se construirán más de 1.600 viviendas. Sumando ambas fases, el alcalde ha destacado que "en terrenos del Ayuntamiento de Madrid, que estaban baldíos y que no tenían ocupación, gracias al Ayuntamiento y gracias a la EMVS, se vayan a construir más de 2.200 viviendas, que van a ir a precio asequible, que van a ir a los jóvenes y a las familias de la ciudad de Madrid".

Aun con todo, Almeida ha admitido que el reto no está resuelto: "Esto no es suficiente y nosotros nunca diremos que es suficiente y nosotros nunca dejaremos de trabajar hasta que solucionemos el problema de la vivienda. Que seamos la ciudad que más capacidad de vivienda va a construir a lo largo de los próximos años, no quiere decir que yo le pueda decir a los madrileños que el problema está resuelto. Eso no se lo voy a decir nunca. No soy Sánchez, gracias a Dios".