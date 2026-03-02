Almeida se lanza a la conquista del sur para acabar con las "pancartas" de la izquierda y frenar a Vox

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha situado este lunes al sur de la capital en el eje central de su proyecto político para lo que resta de legislatura. Desde Vallecas, y acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, así como por los concejales de los nueve distritos implicados, ha presentado la Estrategia del Sur como la gran operación de reequilibrio urbano de su mandato.

El plan abarca más de 5.000 hectáreas aptas para la construcción —"la misma superficie que la ciudad de Bilbao"— y contempla la posibilidad de impulsar hasta 40.000 nuevas viviendas gracias, según el regidor, al "esfuerzo conjunto" en nueve distritos: Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas.

"La aprobación inicial va a llegar antes de que concluya esta legislatura y al principio de la siguiente estaremos en condiciones de poder disponer de un nuevo documento urbanístico", ha confirmado Almeida, quien ha subrayado que el objetivo no es crear barrios dormitorio, "sino un nodo económico y de oportunidades".

El segundo eje de la estrategia se centra precisamente en el empleo. A juicio del alcalde, el sur es el espacio con mayor potencial de crecimiento económico y generación de oportunidades. "El futuro económico de Madrid pasa necesariamente por el sur", ha resumido.

La iniciativa adquiere además especial relevancia en el actual contexto político, donde el sur ha sido tradicionalmente un bastión de la izquierda. "No lo hemos hecho ni desde los lemas, ni desde las pancartas, ni de tratar de apropiarnos del sur. Lo hemos hecho desde políticas realistas, sensatas, centradas", ha defendido Almeida, sin mencionar explícitamente a ninguna formación.

También con la constante campaña que desde hace meses mantiene Vox en esta zona, bajo el nombre Madrid Sur en Pie, con la que pretende poner de manifiesto su compromiso con la "seguridad", la defensa de los servicios públicos y la preservación de la "identidad" de estos barrios, donde se ha producido un auge de la formación de Santiago Abascal en las encuestas. De hecho, este mismo jueves la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, junto a otros miembros del partido, participará en un encuentro en Pinto como parte de dicha campaña.

El futuro de Madrid empieza en el sur. Presentamos la Estrategia del Sur, la mayor transformación urbana que vivirá nuestra ciudad en la próxima década, impulsando un desarrollo residencial de 5.600 hectáreas para construir más vivienda y facilitar que jóvenes y familias puedan…

En materia presupuestaria, el alcalde ha recordado que cuando el Partido Popular llegó al Ayuntamiento de Madrid en 2019 la inversión en los distritos del sur rondaba los 70 millones de euros, mientras que en 2026 alcanzará los 300 millones. "A lo largo de los últimos tres años, hemos llegado a 230 millones de euros; es un esfuerzo extraordinariamente importante", ha señalado. Como ejemplo, ha indicado que en Villaverde la ejecución presupuestaria no alcanzaba el 80%, mientras que en 2025 superó el 94%. "Cada uno de los distritos del sur está ejecutando por encima del 92% su presupuesto para dar soluciones", ha destacado.

Para este ejercicio, el Consistorio ha destinado 77 millones de euros a equipamientos y 18 millones a la mejora de zonas verdes y parques. "Nosotros tenemos la capacidad de decirle a los vecinos del sur que no vendemos humo ni vendemos ilusiones que no se sustentan en la realidad", ha recalcado.

El crecimiento previsto obligará al equipo de gobierno a reforzar la movilidad y el transporte público, así como a ampliar los recursos en políticas verdes y de sostenibilidad, un reto para el que Almeida ha asegurado que el Consistorio está preparado.

En la recta final de la presentación, el alcalde ha puesto el foco en una de las piezas clave del proyecto: los terrenos de Abroñigal, vinculados a la estación logística de Adif. El objetivo es crear "una nueva centralidad" que complemente el desarrollo de Madrid Nuevo Norte y actúe como puerta de entrada al sur.

El Consistorio llevará este mes una proposición al Pleno para recabar el respaldo de todos los grupos municipales y ha mostrado su disposición a trabajar "conjuntamente" con el Gobierno de Pedro Sánchez. La meta, ha concluido el alcalde, es "generar en toda esa zona la capacidad de un desarrollo urbano que sea una marca de distinción del sur de Madrid, vertebrar la ciudad desde los terrenos más allá de Plaza de Castilla y la estación de Chamartín hasta el sur, incluyendo también los situados al sur de la estación de Atocha".