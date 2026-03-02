Dimite Raúl Gallego, concejal del PP en Móstoles y pareja de Elisa Vigil

El concejal de Móstoles de Participación Ciudadana, Raúl Gallego, ha dimitido este lunes de su cargo tras las acusaciones de acoso por parte de una exedil contra el alcalde, Manuel Bautista, y ha señalado que cada decisión que ha tomado ha estado "guiada por la conciencia".

Así consta en una carta remitida por el propio concejal, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que señala que en este tiempo ha intentado siempre actuar "con honestidad, cercanía y coherencia". "Ahora inicio una etapa en la que quiero priorizar a mi familia y mis proyectos personales y profesionales. Lo hago desde la serenidad y la paz, convencido de que cada etapa tiene su momento", ha expresado.

Este edil, que es pareja de la diputada del PP en la Asamblea, Elisa Vigil, recientemente apartada de su labor como portavoz adjunta de los populares en la Cámara de Vallecas, ha señalado que cierra "una etapa que ha sido intensa, exigente y profundamente enriquecedora". Por su parte, a preguntas de Europa Press, desde el Ayuntamiento han indicado que se trata de "una renuncia fruto de una decisión personal". El grupo parlamentario del PP en la Asamblea, a cuyo frente se sitúa Carlos Díaz Pache como portavoz, se reorganizó la semana pasada y el puesto de Vigil pasa a ocuparlo la diputada, Ainhoa García.

"He tenido el honor de servir a esta ciudad desde la responsabilidad institucional, intentando siempre actuar con honestidad, cercanía y coherencia. No siempre ha sido fácil, pero puedo decir con tranquilidad que cada decisión que he tomado ha sido guiada por la conciencia y el compromiso con lo que consideraba justo", ha señalado en la misiva.

En concreto, Gallego ha indicado que se va con "gratitud", con la satisfacción de haber defendido sus "convicciones" y con la certeza de que "el servicio público es una de las tareas más nobles cuando se ejerce con responsabilidad". "Seguiré queriendo y defendiendo esta ciudad, porque el compromiso con lo que uno ama no termina con un cargo", ha afirmado.

También, ha tenido palabras de agradecimiento a los trabajadores municipales por su "esfuerzo silencioso y constante", a las asociaciones vecinales y a sus compañeros de Corporación "por el trabajo compartido, incluso en la discrepancia" porque "la pluralidad es parte esencial de la democracia".

Quien ha salido a comentar esta renuncia es el líder del PSOE en Madrid, Óscar López, quien ha asegurado que "26 días desde que conocimos la denuncia y quienes han tenido que apartarse son la propia víctima, el concejal que la apoyó y su mujer. Mientras, el presunto acosador sigue en su puesto, con el amparo de Ayuso y Feijóo", ha trasladado en sus redes sociales el también ministro del Gobierno de Pedro Sánchez.