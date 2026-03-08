Dimite una concejal del PP tras interrumpir una obra del 8-M que su propio Ayuntamiento había programado

El incidente se produjo este sábado durante una obra incluida en los actos culturales programados en la localidad madrileña de Collado Villalba para conmemorar el 8 de marzo. Según distintas fuentes, la edil irrumpió durante el desarrollo de la representación, lo que obligó a detener momentáneamente la función.

En un video publicado por la cuenta de Más Madrid en la localidad se ve a la concejal entrar en el escenario y decir que la actuación ha terminado, ante la indignación de una parte del público que le recuerda que "no tiene usted derecho a interrumpir" la representación, a lo que la popular responde que "tengo todo el derecho" con el argumento de que hay personas "que se han ofendido". La representación interrumpida pudo reanudarse posteriormente y finalizar ante los asistentes, que habían acudido al acto dentro de las actividades culturales previstas para la jornada.

En esto consistía la "Libertad" que vendían los del PP. La concejala de mujer del @AyuntamientoCV interrumpe un monólogo en un acto con motivo del #8M organizado por su propia concejalía. Esto es lo que quieren imponer #Censura pic.twitter.com/ISTQTKGsi4 — Más Madrid Collado Villalba (@Mas_Villalba_) March 7, 2026

Tras lo ocurrido, la concejal reconoció públicamente su error y presentó su dimisión como miembro de la corporación municipal. La renuncia se formalizó pocas horas después de que se produjera el incidente, una vez que la propia edil asumiera la responsabilidad por su actuación durante el acto cultural.

Defensa de la libertad "en todas las circunstancias"

El Partido Popular de Madrid ha manifestado su desacuerdo con la actuación protagonizada este sábado por la concejal. Desde la dirección regional del partido se ha subrayado que la interrupción de una representación teatral no se corresponde con la conducta de "defensa de la libertad en todas las circunstancias y todos los ámbitos" que se espera de los cargos públicos de la formación. En este sentido, se ha recordado que el respeto a la libertad de expresión y a las manifestaciones culturales forma parte de los principios que deben guiar la actuación institucional de sus representantes.

La formación ha incidido en que la cultura debe mantenerse como un ámbito de encuentro y reflexión en el que puedan convivir distintas sensibilidades y enfoques artísticos. En esa línea, se ha defendido la necesidad de preservar la libertad creativa y el respeto a las distintas expresiones culturales, independientemente de que su contenido pueda generar debate o discrepancias, "siempre desde el respeto y la convivencia".

Asimismo, se ha señalado que la organización continuará trabajando en políticas orientadas a la igualdad entre hombres y mujeres y en iniciativas que promuevan la participación y la presencia femenina en distintos ámbitos sociales. Los actos organizados en torno al 8 de marzo, según recuerdan desde el partido, buscan precisamente visibilizar esas cuestiones y fomentar el debate público en torno a ellas.

La dirección regional también ha insistido en la importancia de que los responsables públicos mantengan un comportamiento ejemplar en el ejercicio de sus funciones, especialmente en espacios públicos y en actividades abiertas a la ciudadanía. En este caso, se considera que la decisión de la concejal de renunciar a su cargo tras reconocer su error la "honra" y contribuye a cerrar el episodio.

Un intento "bochornoso y patético"

El suceso ha generado debate político en el municipio durante las últimas horas y ha sido objeto de reacciones por parte de distintos representantes públicos. Mientras tanto, la programación cultural prevista para estos días en Collado Villalba con motivo del Día Internacional de la Mujer continúa desarrollándose con normalidad, según han confirmado fuentes municipales.

El propio PP ha sido muy crítico con el intento de utilizar políticamente este acto: "Resulta bochornoso cuando no patético ver el intento de la izquierda de salir en tromba ante un caso como este", aseguran fuentes populares, que recuerdan cómo en Alcalá de Henares se interrumpió una obra en 2022, cuando la ciudad era gobernada por el PSOE y Ciudadanos.