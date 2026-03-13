El PP de Madrid acorrala a Óscar Puente y lleva el colapso de Cercanías a los ayuntamientos

El Partido Popular de Madrid ha anunciado que impulsará la convocatoria de plenos extraordinarios en todos los ayuntamientos de la región para abordar la situación de la red de Cercanías. Para ello, los grupos municipales del partido registrarán mociones en los próximos días con el objetivo de que los consistorios analicen el estado del servicio ferroviario y reclamen mejoras al Gobierno central.

El secretario general de la formación, Alfonso Serrano, ha hecho este anuncio durante una visita a Alcorcón. Desde allí ha criticado la reciente visita del secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, junto a la alcaldesa del municipio, a Leganés para hablar de mejoras en la red ferroviaria. Según Serrano, "eligieron ese escenario porque no pueden enseñar el mal estado en el que se encuentra la estación de Alcorcón".

Los populares sostienen que la situación de la red de Cercanías es "insostenible", consecuencia de "años de abandono, falta de inversiones y mala gestión" por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de ADIF. En este contexto, Serrano ha afirmado que el deterioro del servicio "certifica el fracaso político de Óscar Puente y el PSOE".

Las incidencias no cesan

Desde el PP madrileño denuncian que los usuarios se enfrentan a un servicio cada vez más deteriorado, con retrasos, cancelaciones, averías e incidencias de seguridad de forma recurrente. Según los datos que manejan, en 2025 se registraron 1.521 incidencias en la red de Cercanías Madrid, lo que supone un 240 % más que en 2019. De ese total, aproximadamente el 40 % se atribuye a averías en la infraestructura ferroviaria y un 22 % a fallos en trenes y material rodante.

Con la convocatoria de estos plenos extraordinarios, el PP pretende reclamar al Ministerio de Transportes y a ADIF varias medidas. Entre ellas, la ejecución completa de los planes de mejora e inversión previstos para la red madrileña, la realización de auditorías técnicas sobre la infraestructura, la investigación de los accidentes e incidencias recientes, el refuerzo de la seguridad ferroviaria y la puesta en marcha de reuniones mensuales de seguimiento con el Gobierno regional. Además, los populares reclaman actuaciones para mejorar el estado, mantenimiento y accesibilidad de las estaciones de Cercanías.

En paralelo, Óscar Puente anunció hace una semana una inversión de 1.350 millones de euros para transformar por completo la línea C-5 de Cercanías Madrid, considerada el principal eje ferroviario del sur de la región.

El plan contempla actuaciones en infraestructuras, ampliación de andenes y mejoras en señalización, así como la adquisición de 35 nuevos trenes por parte de Renfe y obras a cargo de ADIF. La reforma, sin embargo, implicará cortes del servicio durante los veranos de 2027 y 2028 y no culminará previsiblemente hasta 2031.

Los populares calificaron el anuncio de "postureo" y lamentaron que se hubiera hecho sin contar con la Comunidad de Madrid. Por ello, vaticinan que "todo será papel mojado". "Estamos acostumbrados a estos planes que parecen que suman muchos millones de euros, pero que los alargan a 2028, a 2029, a 2030", resumieron.