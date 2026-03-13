Escándalo en Parla por unas oposiciones trucadas: se podía aprobar sin estudiar un minuto

Las plazas de auxiliar administrativo en Parla bajo sospecha. El pasado 10 de marzo tuvo lugar un examen para cubrir 24 plazas de auxiliar administrativo y a ellas acudieron hasta 800 personas. Unos días después, las secciones sindicales de CGT, CCOO, UGT y CSIF en el Ayuntamiento de Parla han solicitado la anulación de este proceso.

El motivo se encuentra en las sospechas de amaño con el objetivo de favorecer a parte de los que se presentaron por su relación con el alcalde, Ramón Jurado, o gente cercana al equipo de gobierno que preside el Partido Socialista.

Según informó OK Diario, el examen, con un precio de 40 euros por las tasas, tenía un código determinado y era que todas las respuestas tipo test –una pregunta con cuatro posibilidades –tenían un punto, salvo una, y la correcta era la siguiente a esa. De las 33 preguntas de las que constó la prueba, 31 seguían esa secuencia. Asimismo, no existían dos opciones de examen –A o B– para evitar copias entre opositores sino que solo había un modelo.

Se piden responsabilidades

Desde la cadena SER Madrid, se ha podido acceder al escrito que han formalizado los representantes de los trabajadores y en el que piden que, "ante la gravedad de los hechos", el examen quede anulado, se repruebe al tribunal calificador y se lleve a cabo una investigación con la finalidad de "depurar responsabilidades que pudieran derivarse".

Ante estos hechos producidos en Parla, el grupo municipal de Vox de la localidad madrileña ha anunciado que pedirá una comisión de investigación municipal para que se aclaren los hechos y se tomen las medidas, políticas y judiciales que se estimen oportunas.

Representación del Gobierno municipal en el examen

Entre las personas que acudieron a realizar las oposiciones se encuentra la concejal de Educación del Ayuntamiento de Parla, Isabel María Ávila, del partido Más Madrid , esta información fue publicada por OK Diario. La concejal cobra un sueldo de euros 52.976,86 euros brutos anuales, como se puede comprobar en el portal de Transparencia del consistorio.

Por parte del Ayuntamiento de Parla se emitió un comunicado en el que afirmaron no tener constancia de la existencia de "alegaciones ni impugnaciones de opositores", por lo que "todo lo relativo a este proceso selectivo debe aclararse debidamente desde el respeto de la presunción de inocencia". Y creen que las acusaciones personales al respecto son absolutamente infundadas habiendo sido el tribunal calificador responsable de este proceso designado el 14 de octubre de 2025 en base a "principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad".

Mediante la realización de las pruebas se podía acceder a puestos en distintas áreas como gestión tributaria y urbanismo, atención al público o servicios sociales. La prueba consistía según las condiciones difundidas por el Consistorio en un examen tipo test sobre un temario de 20 temas y un ejercicio práctico. Después, se valorarían méritos como formación, experiencia previa y titulaciones adicionales.