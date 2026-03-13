La Comunidad de Madrid impulsa dos desarrollos urbanísticos en Móstoles con más de 12.000 viviendas

La Comunidad de Madrid ha declarado de especial relevancia dos instrumentos de planeamiento urbanístico en el municipio de Móstoles que permitirán la construcción de 12.041 nuevas viviendas, de las que más de 4.500 serán de protección pública. La decisión, adoptada por la Aceleradora Urbanística, busca agilizar la tramitación de ambos proyectos y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y colectivos con mayores dificultades.

La declaración de especial relevancia implica que estos planes urbanísticos tendrán preferencia en su tramitación administrativa, lo que permitirá reducir plazos frente a otros proyectos que no cuentan con esta consideración.

La medida fue acordada por la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid en su última reunión, con el objetivo de responder a la demanda de vivienda existente en el sur de la región. Este órgano colegiado centraliza la gestión de los expedientes y solicita los informes necesarios a través de una plataforma digital única, lo que, según el Gobierno regional, aporta transparencia al proceso.

En conjunto, los dos desarrollos permitirán activar más de dos millones de metros cuadrados de suelo urbanizable en Móstoles, uno de los municipios más poblados de la Comunidad de Madrid, con más de 214.000 habitantes.

Los nuevos ámbitos urbanísticos contemplan, además de vivienda, zonas verdes, equipamientos públicos, comercio de proximidad y espacios públicos, con el objetivo de configurar nuevos barrios integrados en el tejido urbano de la ciudad.

El Plan Parcial SUS R1: más de 9.500 viviendas

El primero de los proyectos corresponde al Plan Parcial SUS R1, que abarca una superficie aproximada de 1.305.138 metros cuadrados. Se trata de una de las actuaciones residenciales previstas en el municipio con mayor volumen de vivienda en las últimas décadas.

El planeamiento contempla la construcción de 9.538 viviendas, de las cuales 3.371 estarán destinadas a vivienda con protección pública (VPP).

Según la información trasladada por la Comunidad de Madrid, este desarrollo aportará un número significativo de viviendas asequibles y contribuirá a ampliar la oferta residencial del municipio. El ámbito cuenta con accesibilidad mediante infraestructuras viarias y transporte público y se plantea como un entorno con criterios de eficiencia energética.

El desarrollo del ámbito SUS R4

El segundo proyecto declarado de especial relevancia es el Plan Parcial SUS R4, situado al sur del municipio. Este ámbito ocupa una superficie de 713.811 metros cuadrados.

La actuación prevé la construcción de 2.503 viviendas, de las que 1.158 serán de protección pública.

La Comunidad de Madrid señala que esta cifra podría incrementarse en 372 viviendas adicionales si determinadas parcelas destinadas a redes locales se asignan finalmente a vivienda pública.

Más de 4.500 viviendas protegidas previstas

En conjunto, ambos desarrollos permitirán levantar 12.041 viviendas, de las que más de 4.500 estarán destinadas a protección pública. El objetivo de estas promociones es facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y colectivos con mayores dificultades, según el Ejecutivo regional.

Los nuevos barrios incluirán infraestructuras urbanas, equipamientos y espacios públicos, junto con zonas comerciales de proximidad y áreas verdes.

La declaración de especial relevancia también supone que la Aceleradora Urbanística coordinará la tramitación administrativa, centralizando los informes necesarios y permitiendo que los procedimientos se gestionen a través de su sistema digital de tramitación.