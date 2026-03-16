La ofensiva parlamentaria contra el entorno de Isabel Díaz Ayuso se recrudece en la Asamblea de Madrid. Los grupos de la izquierda, Más Madrid y PSOE, han registrado sendas iniciativas para forzar la destitución de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la Presidencia regional, tras conocerse su citación judicial para el próximo 6 de mayo. El Partido Popular, por su parte, resta trascendencia a la medida procesal recordando que la Agencia Española de Protección de Datos ya archivó estas mismas acusaciones.

La ofensiva coordinada de la izquierda

La formación liderada por Manuela Bergerot ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) que exige el cese de Rodríguez, una disculpa pública a los periodistas afectados y un compromiso explícito del Ejecutivo con la independencia de los medios.

En la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, Bergerot ha endurecido el tono al acusar al jefe de Gabinete de Ayuso de "señalar a medios" y "difundir bulos", extendiendo sus críticas a otros cargos populares como Alfonso Serrano o Ana Millán.

Por su parte, el PSOE elevará la presión directamente al Pleno de este jueves. La portavoz socialista, Mar Espinar, ha confirmado que interpelará a la presidenta madrileña para obligarla a pronunciarse sobre lo que califica como "prácticas mafiosas". Según Espinar, las actuaciones de Rodríguez, a quien acusa de "amenazar e intimidar", son "incompatibles con la democracia". Los socialistas buscan que Díaz Ayuso asuma la responsabilidad política de mantener en su equipo a un cargo querellado.

El PP recuerda el archivo de Protección de Datos

Mientras, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache, ha enmarcado la citación en el procedimiento habitual tras una querella del PSOE. Pache ha subrayado que la jueza tiene la "obligación de recabar el testimonio" tras la denuncia socialista, pero ha recordado un precedente clave: la Agencia Española de Protección de Datos ya analizó estos hechos y procedió al archivo de las actuaciones al no encontrar infracción.

"Entendemos que, si no hay nada para la Agencia de Protección de Datos, cuando termine este procedimiento no habrá nada tampoco para la Justicia", ha zanjado el portavoz popular. El PP confía en que el recorrido judicial de la querella sea nulo, recordando que la PNL de Más Madrid carece de carácter vinculante y que la mayoría absoluta popular frenará cualquier intento de destitución forzosa en la Cámara regional.

La postura de Vox y el escenario judicial

Desde Vox, el portavoz adjunto Íñigo Henríquez de Luna ha mantenido una posición de prudencia institucional, limitándose a mostrar su respeto por la "actuación de los tribunales" y el procedimiento abierto. No obstante, ha enviado un mensaje velado sobre la idoneidad del comportamiento de los altos cargos, señalando que quienes ostentan responsabilidades públicas deben ser "muy respetuosos con la independencia de la labor de los medios".

La citación de Miguel Ángel Rodríguez para el 6 de mayo parte de una providencia de la Sección de Instrucción número 25 de Madrid. La causa investiga la presunta filtración de datos de dos periodistas —nombres, apellidos y fotografía— que habrían sido compartidos en un chat tras una identificación policial. El proceso se encuentra aún en fase de instrucción y cabe recurso contra la providencia actual.

El Delegado del Gobierno se suma a la ofensiva

A la presión parlamentaria se ha unido este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha aprovechado la presentación de un proyecto tecnológico para sumarse a la petición de cese. Martín ha afirmado que Rodríguez "hace tiempo que ha demostrado cuál es su línea de ejercer sus responsabilidades" y ha recordado que se le ha escuchado "amenazar e insultar".

Para el representante del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, la situación procesal de Rodríguez demuestra una "falta de respeto importante a los principios democráticos". Según el delegado, las actuaciones del jefe de Gabinete suponen un ataque directo a los profesionales de la información, justificando así la necesidad de su salida inmediata de la Real Casa de Correos.

La citación de Miguel Ángel Rodríguez para el 6 de mayo parte de una providencia de la Sección de Instrucción número 25 de Madrid. La causa investiga la presunta filtración de datos de dos periodistas que habrían sido compartidos en un chat tras una identificación policial. El proceso se encuentra aún en fase de instrucción y cabe recurso contra la providencia actual.