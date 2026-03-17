La cultura llega a Metro de Madrid: desde flamenco hasta proyecciones de cortometrajes

La Comunidad de Madrid ha presentado este martes el Plan Cultura en Metro 2026-2028, una iniciativa que durante los próximos dos años llevará el cine, la música, el teatro, la literatura y otras disciplinas artísticas a los usuarios que cada día utilizan el suburbano.

El plan tiene como objetivo apoyar la proyección de artistas y la promoción de eventos, recuperar y divulgar la historia y el patrimonio de la Comunidad de Madrid, así como fomentar la lectura y la creatividad artística.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, han dado a conocer el proyecto en la estación de Chamartín, concretamente en el espacio donde se exhiben los trenes clásicos perteneciente a la red de museos de Metro.

Rodrigo ha destacado que "dos millones y medio" de personas utilizan Metro de Madrid cada día para ir a sus puestos de trabajo o centros escolares. "Queremos que Metro esté vinculado totalmente a la cultura y para ello queremos que los ciudadanos también se impliquen, no solo en este medio de transporte, sino que disfruten de todas las actividades culturales", ha expresado.

Por su parte, Mariano de Paco ha destacado que este programa pretende "ampliar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos" y ha indicado que las actuaciones serán gratuitas. A su vez, ha precisado que el aforo será "el legalmente permitido" dentro de las instalaciones de Metro.

El metro como tablao flamenco

Desde el Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso han apuntado que, en el marco de esta iniciativa, la compañía metropolitana desarrollará acciones propias y otras en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y distintas entidades.

El Plan Cultura incluirá proyectos vinculados al mundo del cine, como la participación en la Semana del Cortometraje, que transformará uno de los espacios del suburbano en una sala de proyecciones en la que los usuarios podrán ver una selección de estas obras.

El próximo 16 de noviembre, asimismo, una de las estaciones de la red se convertirá en un tablao con motivo del Día Internacional del Flamenco. En cuanto a la música, Metro dará soporte a los participantes de Suena Madrid, un concurso de bandas musicales organizado por el Ejecutivo regional que busca descubrir a jóvenes talentos del panorama nacional.

También se dará mayor visibilidad a la programación anual de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, al igual que a la del Ballet Español autonómico y a distintos festivales de música y teatro que se celebran en la región. Por otro lado, se mostrará la actividad de los conservatorios a través recitales breves en diferentes espacios de la red.

Estas iniciativas se suman a otras ya consolidadas, como Libros a la Calle o el certamen Cronoteatro con microrrepresentaciones en los andenes y trenes del suburbano. Además, se promocionarán los Museos de Metro, que en 2025 visitaron más de 125.000 personas.