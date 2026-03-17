El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) ha presentado este martes los datos de agresiones a enfermeras correspondientes a 2025, que reflejan un aumento del 16% respecto al año anterior, con un total de 29 casos registrados.

Durante el 2024, el Servicio de Atención frente a Agresiones del CODEM contabilizó 25 agresiones registradas, cuatro menos que en 2025.

El 48,3% de estas agresiones fueron físicas, mientras que el 41,4% correspondieron a agresiones verbales. Además, se registraron casos de carácter sexual: dos agresiones sexuales (6,9%) y un caso de acoso sexual (3,4%).

En cuanto al perfil de los agresores, en la mayor parte de los casos se trata de familiares o acompañantes de los pacientes.

Según ha explicado Mar Rocha, directora adjunta a la Presidencia del CODEM, se trata de un fenómeno "trasversal" que afecta a todos los niveles asistenciales. Además, ha señalado que esta situación se ve influida por factores como el estrés, la salud mental o la impaciencia ante la atención sanitaria.

Por su parte, el CODEM estima que casi un 20% de las agresiones no se denuncian. Desde la organización han insistido en la necesidad de comunicar estos casos para poder dimensionar el fenómeno y actuar frente a él. "La violencia nunca puede formar parte del trabajo. No podemos cuidar cuando tenemos miedo", han señalado desde el Colegio.

Han sido dos profesionales los que han relatado sus experiencias durante la presentación esta mañana. En primer lugar, Beatriz, enfermera en una unidad de hospitalización, ha descrito una agresión por parte de familiares de un paciente que incluyó amenazas y un intento de agresión física.

Según su testimonio, la situación derivó en un dispositivo de vigilancia por parte de la Policía Nacional y tuvo consecuencias en su salud mental, generando "incertidumbre, miedo y mucha inseguridad".

Otro caso es el de Javier, quien trabajaba como supervisor de Urgencias en un hospital público madrileño y fue agredido físicamente por un acompañante de un paciente. Él no presentó denuncia, pese a que este episodio influyó en su decisión de abandonar las Urgencias.

"Por empatía comprendes que está la Urgencia tensionada, que son momentos críticos, y que la Urgencia día a día es así en pleno enero, febrero, marzo. Pero claro, de ahí a recibir una cachetada importante, pues no. No me parece que haya que soportar estas situaciones", ha explicado Javier, que tilda de "totalmente injusta" la agresión.

Mar Rocha ha insistido en que los profesionales de enfermería son "una población muy vulnerable dentro del sistema sanitario" y ha remarcado que "precisamente porque el número de agresiones que se producen frente a las enfermeras va en aumento y además constituye un 30% de las agresiones en el Sistema Nacional de Salud".

En este contexto, el CODEM ha lanzado la campaña Cuida sin miedo, una iniciativa de sensibilización dirigida a la sociedad para visibilizar el impacto de las agresiones y promover el respeto hacia los profesionales sanitarios.