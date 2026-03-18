Madrid se convierte en el epicentro de la Fórmula 1 escolar con STEM Racing Spain

La Fundación MADCUP trae a Madrid la sede de STEM Racing Spain, el proyecto educativo que traslada la ingeniería de la Fórmula 1 a las aulas de la ESO. Con el aval oficial de la organización de Stefano Domenicali, la iniciativa desafía a jóvenes de entre 9 y 19 años a crear monoplazas a escala capaces de competir en pistas de velocidad.

Más que una carrera de coches

La directora del proyecto, Cristina Benzal, aclara en Kilómetro Cero que la competición va mucho más allá de lo puramente mecánico: "Los equipos tienen que presentar un proyecto deportivo y empresarial completo, exactamente como una escudería real".

Según Benzal, los alumnos deben enfrentarse a la realidad profesional: "Tienen que buscar sus propios patrocinadores, gestionar su comunicación y fabricar el coche con aire comprimido".

Ingeniería y vocación en Madrid

El impacto de la iniciativa es masivo, alcanzando este año a 150 equipos y una comunidad de 90.000 estudiantes. Madrid será el escenario de las finales regionales y nacionales, donde se evaluará la innovación y la eficiencia técnica.

"Queremos que los jóvenes vean que las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) tienen una aplicación práctica y apasionante", afirma la directora, señalando que el objetivo es fomentar el talento técnico en España bajo el paraguas de la máxima categoría del automovilismo mundial.