El Ayuntamiento se lanza a transformar el 'barrizal' del Barrio del Aeropuerto en un parque de 3.400 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Madrid ha dado el paso clave para transformar el Barrio del Aeropuerto. La Junta de Gobierno, reunida este jueves en el distrito de Vicálvaro, ha aprobado de forma definitiva el proyecto modificado de urbanización -promovido y gestionado por la EMVS Madrid en el distrito de Barajas- con el que se transformará el lugar conocido como 'barrizal' en un parque de 3.400 metros cuadrados.

Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, este proyecto modifica el aprobado en febrero de 2024 para adecuar el sistema de drenaje y conseguir una mejor gestión de las aguas pluviales debido a los problemas que aparecen en el Barrio del Aeropuerto cuando hay lluvias importantes y tormentas concentradas en poco tiempo.

Con el proyecto, que abarca una superficie de 85.000 metros cuadrados, se persigue convertir el espacio en el epicentro del Barrio del Aeropuerto y que funcione como pulmón verde y lugar de referencia y estancia.

En el centro del parque se establecerá un elemento representativo a modo de hito, una fuente de agua que aportará confort en los meses más calurosos y reducirá el llamado efecto isla de calor.

Partiendo de este elemento, se generarán concéntricamente distintos espacios hacia el este y el oeste del parque y un camino con un ancho de cuatro metros rodeado de bandas de vegetación arbustiva y cubierto con pérgolas ajardinadas.

Licitación de 3,3 millones de euros

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación que asciende a 3,3 millones de euros. Además, será financiado y ejecutado por EMVS Madrid y contará con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos.

El nuevo diseño está llamado a reorganizar el espacio para que albergue suficientes plazas de aparcamiento y convertirlo al mismo tiempo en un espacio agradable y naturalizado concibiéndolo como una continuación del parque.

También se rediseñará la circulación rodada, creando una calzada de salida a la calle Trespaderne donde se encuentra la calzada existente y una calzada de entrada al nuevo espacio de aparcamiento en la parte norte del área. Así, se evitarán fondos de saco innecesarios y se permitirá la entrada y salida de manera más fluida.

El ámbito contará, a su vez, con un camino con zonas estanciales y plenamente accesible en el que se instalarán elementos como mesas de ajedrez y bancos para ofrecer a los vecinos un recorrido de encuentro entre la sombra de la vegetación existente y la nueva vegetación.