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Madrid

Elena, la persona con síndrome de Down más mayor de Europa, vive en Madrid

Elena Cestafe, vecina de Pozuelo de Alarcón, roza los 83 años convertida en un símbolo de vida plena e inclusión.

LD | Agencias
Elena Cestafe, vecina de Pozuelo de Alarcón, roza los 83 años convertida en un símbolo de vida plena e inclusión.
La alcaldesa de Pozuelo durante su visita a Elena Cestafe. | Europa Press

En Madrid vive Elena Cestafe, conocida cariñosamente como "Elenita", quien está considerada la persona con síndrome de Down más longeva de Europa. A sus casi 83 años —los cumplirá el próximo mes de junio—, su historia se ha convertido en un ejemplo de vitalidad, integración y calidad de vida.

Este viernes, coincidiendo con la cercanía del Día Mundial del Síndrome de Down, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, visitó a Elena en la Fundación Gil Gayarre, un centro especializado en la atención a personas con discapacidad intelectual donde reside desde hace décadas.

Durante el encuentro, la regidora pudo conversar con Elena sobre su día a día y conocer de primera mano su rutina, marcada por la participación activa en distintas actividades. A la visita también asistieron la concejal de Familia, Eva Cabello, y la directora del centro, Amparo González, quienes acompañaron a la alcaldesa en un recorrido por las instalaciones.

En la fundación, las autoridades visitaron varios talleres ocupacionales, entre ellos los de artes, audiovisuales y encuadernación, que forman parte de los programas diseñados para fomentar la autonomía y el desarrollo personal de los usuarios.

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo destacan su apuesta por la inclusión a través de una amplia oferta de actividades lúdicas y formativas. Este año se han ofertado más de 600 plazas en iniciativas destinadas a favorecer la participación de personas con discapacidad en su tiempo libre.

Actualmente, cerca de medio centenar de personas con síndrome de Down, con edades comprendidas entre los 4 y los 65 años, participan en estas propuestas, que incluyen talleres de artes escénicas, actividades acuáticas adaptadas, clubes de lectura fácil y programas de ocio durante los fines de semana y periodos vacacionales.

Gran parte de estas actividades se desarrollan en el Espacio Ocio Pozuelo, un centro municipal que se ha consolidado como referente en la atención e inclusión de personas con discapacidad en la localidad.

La historia de Elena, marcada por su longevidad y su participación activa en la comunidad, refleja los avances logrados en la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y pone en valor la importancia de los recursos sociales y el apoyo institucional.

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