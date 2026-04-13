Recta final del soterramiento de la A-5: las obras superan ya el 80%

El soterramiento de la A-5 avanza hacia su fase final tras completarse la excavación del túnel sur en sentido entrada a Madrid, dentro de unas obras que ya han superado el 80% de ejecución y que prevén iniciar la transformación en superficie a partir de septiembre.

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que los 3,2 kilómetros del túnel sur están ya excavados y pilotados, a falta de su conexión con la M-30, un paso que se abordará en las próximas semanas. De esta manera, el Consistorio ha asegurado que va "incluso un poquito adelantado" respecto al calendario previsto, a pesar de "todas las dificultades", tanto desde el punto de vista meteorológico, con los lluviosos meses de enero y febrero, como por "la situación de suministros que hay ahora mismo".

De forma más específica, las obras alcanzan el 83% de la excavación total de los túneles, con el trazado de entrada a Madrid completamente ejecutado y el de salida en un 70%. Según el calendario previsto, el túnel norte quedará finalizado durante el mes de mayo.

En paralelo, en junio comenzará la instalación de vigas en las estructuras de Batán y Boadilla, que concluirá en julio. Así, la infraestructura subterránea estará operativa a finales de año, mientras que tras el verano arrancará la urbanización en superficie al mismo tiempo que se realizan las conexiones de los túneles con los sistemas de la M-30 (ventilación, salidas de emergencias, cámaras, extractores).

Tal y como ha recordado José Luis Martínez-Almeida, este proyecto —una de las principales promesas de su legislatura—, contempla convertir la actual A-5 en un eje verde de 3,2 kilómetros de longitud, con la creación de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes sobre el espacio que hoy ocupa la carretera. El que se denominará el Paseo Verde del Suroeste conectará Madrid Río, la Casa de Campo y la Cuña Verde de Latina.

Convencido de que cuando abra definitivamente esta infraestructura todos mostrarán "una sonrisa de oreja a oreja", el alcalde ha destacado especialmente cómo los vecinos de Lucero, Aluche, Las Águilas, Campamento y Casa de Campo podrán "disfrutar al fin de una calidad de vida que no sea sacar la mano por la ventana y chocar prácticamente con el retrovisor de un coche".